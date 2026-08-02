Grávida e adolescente são flagrados transportando drogas e armas em ônibus na BR-101, no Sul do ES
Jovem de 16 anos afirmou que transportava o material para quitar uma dívida com traficantes.
Um adolescente de 16 anos foi apreendido com quatro armas de fogo e mais de 1,5 quilo de drogas dentro de um ônibus interestadual. A abordagem ocorreu na manhã de sexta-feira (31), na BR-101, em Guarapari.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Polícia Rodoviária Federal realizou a fiscalização por volta das 6h30, com o apoio da Polícia Federal. O veículo seguia do Rio de Janeiro para Vitória quando parou no posto da corporação.
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Segundo a PRF, o adolescente mora em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Durante a abordagem, ele disse aos agentes que transportava o material para cumprir um “trabalho”.
O jovem também relatou que aceitou levar as armas e os entorpecentes para quitar uma dívida com traficantes.
Outra passageira transportava arma e drogas
Durante a mesma fiscalização, os policiais encontraram materiais ilícitos com outra passageira. A jovem, de 18 anos, carregava uma arma de fogo e mais de um quilo de drogas.
A PRF informou que não havia relação entre ela e o adolescente apreendido.
A passageira foi encaminhada com o material para a Superintendência da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha. Aos agentes, ela declarou estar grávida de sete meses e morar no bairro Resistência, em Vitória.
Cães farejadores participaram da fiscalização
Os cães Narc e Zumbi ajudaram na operação. Eles inspecionaram as bagagens guardadas no compartimento inferior do ônibus, enquanto os policiais verificavam os pertences levados pelos passageiros.
De acordo com a PRF, as duas ocorrências foram identificadas durante uma fiscalização de rotina em ônibus interestaduais.
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