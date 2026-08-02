Mega-Sena hoje: capixaba acerta e leva mais de R$ 40 mil

Uma aposta simples registrada em Pancas acertou cinco números no concurso 3039 da Mega-Sena e recebeu R$ 45.932,28.

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O jogo foi feito presencialmente na Casa Lotérica de Pancas. As dezenas sorteadas foram 14, 16, 21, 39, 53 e 58.

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Além da aposta que acertou a quina, o município teve outros três jogos premiados com quatro acertos.

Duas apostas simples receberam R$ 1.028,31 cada. Um bolão também acertou a quadra e conquistou R$ 15.424,44.

Com os quatro prêmios, Pancas somou R$ 63.413,34 no concurso.

Outras apostas capixabas foram premiadas

Jogadores de várias cidades do Espírito Santo também acertaram quatro números. Entre os maiores prêmios da quadra está um bolão de Santa Maria de Jetibá, que recebeu R$ 15.424,61.

Outro bolão registrado no mesmo município ganhou R$ 10.283. Apostas de Guarapari, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória também receberam valores superiores a R$ 6 mil.

Afonso Cláudio, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cariacica, Colatina, São Mateus e outras cidades aparecem na relação de apostas premiadas.

O prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, previsto para terça-feira (4), é de R$ 135 milhões.