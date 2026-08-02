Mega-Sena premia apostas de Cachoeiro e outras cidades do Sul do ES

Dezoito apostas registradas em municípios do Sul do Espírito Santo e do Caparaó acertaram quatro números no concurso 3039 da Mega-Sena. Juntas, elas receberam R$ 23.651,07. O sorteio teve as dezenas 14, 16, 21, 39, 53 e 58.

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Cachoeiro de Itapemirim concentrou sete apostas premiadas. Seis jogos simples receberam R$ 1.028,31 cada, enquanto um bolão registrado na Loteria do Guandu conquistou R$ 6.169,80.

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Somados, os prêmios destinados às apostas de Cachoeiro chegaram a R$ 12.339,66.

Os jogos vencedores foram registrados pelo Internet Banking Caixa, Loteria Aeroporto, Loteria do Casa Grande, Loteria do Guandu e canais eletrônicos.

Outras cidades da região tiveram ganhadores

A Mega-Sena também premiou apostas de Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Vivácqua, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, Muqui, Piúma e Rio Novo do Sul.

Marataízes teve duas apostas premiadas. Cada uma recebeu R$ 1.028,31 após acertar quatro das seis dezenas sorteadas.

Como o prêmio principal acumulou, a estimativa para o próximo concurso, marcado para terça-feira (4), é de R$ 135 milhões.