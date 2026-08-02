Motociclista morre após acidente na BR-262, no Caparaó
Motocicleta foi localizada às margens da rodovia na manhã deste domingo (2); identidade da vítima não foi divulgada.
Um motociclista morreu em um acidente na BR-262, em Irupi, na Região do Caparaó. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (2). A motocicleta foi encontrada dentro de uma valeta às margens da rodovia, por volta das 10h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do condutor no local. A identidade da vítima não havia sido divulgada.
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A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência e acionou a perícia para realizar os procedimentos necessários.
Até a publicação da matéria, não havia informações sobre as circunstâncias do acidente. A Polícia Civil foi procurada, mas não havia se manifestado sobre a investigação.
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