Motociclista morre após acidente na BR-262, no Caparaó

Um motociclista morreu em um acidente na BR-262, em Irupi, na Região do Caparaó. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (2). A motocicleta foi encontrada dentro de uma valeta às margens da rodovia, por volta das 10h.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do condutor no local. A identidade da vítima não havia sido divulgada.

Leia também: Grávida e adolescente são flagrados transportando drogas e armas em ônibus na BR-101, no Sul do ES

A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência e acionou a perícia para realizar os procedimentos necessários.

Até a publicação da matéria, não havia informações sobre as circunstâncias do acidente. A Polícia Civil foi procurada, mas não havia se manifestado sobre a investigação.