Segurança

Motociclista morre após acidente na BR-262, no Caparaó

Motocicleta foi localizada às margens da rodovia na manhã deste domingo (2); identidade da vítima não foi divulgada.

acidente com motociclista na BR-262
Foto: Reprodução/Redes sociais

Um motociclista morreu em um acidente na BR-262, em Irupi, na Região do Caparaó. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (2). A motocicleta foi encontrada dentro de uma valeta às margens da rodovia, por volta das 10h.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do condutor no local. A identidade da vítima não havia sido divulgada.

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A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência e acionou a perícia para realizar os procedimentos necessários.

Até a publicação da matéria, não havia informações sobre as circunstâncias do acidente. A Polícia Civil foi procurada, mas não havia se manifestado sobre a investigação.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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