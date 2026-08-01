Muqui inicia campanha de multivacinação para menores de 15 anos
Mobilização começa na segunda-feira (3) e segue até 1º de setembro; Dia D será realizado em 22 de agosto.
A Prefeitura de Muqui inicia, na segunda-feira (3), a Campanha Nacional de Multivacinação 2026. A ação seguirá até 1º de setembro e terá como foco a atualização das vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Secretaria Municipal de Saúde promoverá a mobilização conforme o calendário definido pelo Ministério da Saúde. As equipes verificarão as cadernetas e aplicarão as doses que estiverem em atraso.
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O público-alvo inclui crianças e adolescentes com idade inferior a 15 anos, ou seja, até 14 anos, 11 meses e 29 dias.
Pais e responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação e o CPF da criança ou do adolescente. Os documentos permitirão que os profissionais identifiquem quais imunizantes precisam ser aplicados.
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