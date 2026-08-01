Atenção! Ventos costeiros colocam cidades capixabas em alerta neste sábado

Nove municípios do Espírito Santo estão sob alerta de perigo potencial para ventos costeiros neste sábado (1º). Os dois avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começaram às 8h, mas têm períodos diferentes de validade.

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O órgão prevê a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas. A condição pode provocar o deslocamento de dunas de areia sobre construções localizadas na orla.

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No Norte capixaba, o aviso permanece válido até as 23h59 deste sábado. Sete municípios estão na área indicada pelo Inmet:

Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, Pedro Canário, Pinheiros e São Mateus.

No litoral Sul do Espírito Santo, Marataízes e Presidente Kennedy permanecerão sob alerta até as 23h59 deste domingo (2).

O mesmo aviso também inclui Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro.

O grau de severidade dos dois alertas foi classificado como perigo potencial. Em caso de ocorrência ou necessidade de auxílio, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.