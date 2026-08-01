Operação contra violência doméstica apreende arma e munições em Presidente Kennedy

Um homem investigado por crimes de violência doméstica foi alvo de uma operação da Polícia Civil em Presidente Kennedy. Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, três carregadores e 12 munições.

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A Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar com o apoio da Guarda Municipal. O delegado Daniel de Araujo coordenou a operação.

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Segundo a Polícia Civil, a pistola apreendida é de uso restrito. A retirada da arma atende às medidas previstas para proteger vítimas e prevenir novos episódios de violência doméstica e familiar.

Ação ocorre no marco dos 20 anos da Lei Maria da Penha

A operação ocorreu na semana em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos. A legislação representa um marco na proteção das mulheres e no enfrentamento à violência doméstica no Brasil.

A Polícia Civil reforçou o compromisso com a proteção das vítimas e destacou a importância da atuação integrada entre as forças de segurança.

As investigações continuam. O homem investigado responderá pelos fatos perante o Poder Judiciário.