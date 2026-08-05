PM apreende 36 pinos de cocaína durante ação em Alegre

Uma ação da Força Tática terminou com um suspeito preso por tráfico de drogas e 36 pinos de cocaína apreendidos na tarde desta terça-feira (4), em Alegre.

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A ocorrência aconteceu no loteamento Boa Fé, no bairro Clério Moulin. Durante o patrulhamento, policiais militares do 3º Batalhão viram uma pessoa deixando uma residência com um pino de cocaína.

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Logo depois, os militares perceberam outro suspeito jogando diversas porções do entorpecente em um terreno localizado nos fundos do imóvel.

Durante as buscas, a equipe apreendeu 36 pinos de cocaína, uma porção de maconha, materiais usados para embalar drogas, R$ 102 em dinheiro e três celulares.

Três suspeitos foram encaminhados, junto com todo o material recolhido, à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A ocorrência ficou sob responsabilidade da autoridade policial.