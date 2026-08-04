Segurança

PRF apreende Iphones sem nota fiscal em mochilas dentro de ônibus no ES

PRF apreendeu 70 eletrônicos sem comprovação fiscal em um ônibus na BR-101, em Guarapari. Entre os produtos estavam iPhones e Apple Watches.

Foto: Divulgação/PRF

Duas mochilas transportadas em um ônibus chamaram a atenção da Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização na BR-101, em Guarapari. Dentro delas, os agentes encontraram dezenas de iPhones e Apple Watches sem comprovação fiscal válida.

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A abordagem ocorreu por volta das 10h40 desta terça-feira (4). O ônibus fazia a linha entre São Paulo e Vitória.

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Uma equipe do Grupo de Operações com Cães fiscalizou as bagagens no compartimento interno do veículo e identificou as duas mochilas pertencentes a um passageiro.

Segundo a PRF, os policiais apreenderam 70 equipamentos eletrônicos da Apple. Entre os produtos detalhados pela corporação estavam 50 iPhones, nove Apple Watches e um iPhone desmontado.

Questionado sobre a origem dos itens, o passageiro afirmou inicialmente que não tinha as notas fiscais. Ele disse que entraria em contato com o contador para providenciar os documentos.

Depois, o homem apresentou uma documentação que, conforme a PRF, não correspondia aos produtos transportados. Os policiais classificaram o documento como fiscalmente inidôneo.

A ocorrência foi encaminhada, em princípio, como descaminho. A PRF também apontou a possibilidade de fraude fiscal e falsidade ideológica devido à apresentação da documentação irregular.

Os eletrônicos e os documentos foram entregues à Delegacia da Receita Federal, em Vila Velha. O órgão adotará as medidas administrativas, fiscais e penais cabíveis. Após ser identificado e ouvido, o passageiro foi liberado.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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