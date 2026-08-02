Previsão do tempo: mudança pode alterar os planos dos capixabas; entenda

O afastamento da frente fria em direção ao sul da Bahia favorecerá a presença do sol em todo o Espírito Santo neste domingo (2).

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O dia terá sol entre algumas nuvens em todas as regiões capixabas. Não há previsão de chuva no estado.

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As temperaturas permanecem amenas durante as primeiras horas do dia, principalmente nas áreas mais elevadas. À tarde, a máxima pode chegar aos 30 °C no Noroeste.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o domingo terá sol entre nuvens e tempo seco. As temperaturas variam entre 17 °C e 29 °C.

Em Vitória, a mínima prevista é de 17 °C, enquanto a máxima chega aos 28 °C.

Região Sul

A Região Sul também terá sol entre algumas nuvens, sem possibilidade de chuva.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 16 °C e 28 °C. Nas partes altas, os termômetros variam de 14 °C a 26 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o tempo permanece firme durante todo o domingo.

As áreas menos elevadas terão mínima de 16 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas, as temperaturas variam entre 15 °C e 26 °C.

Regiões Norte e Nordeste

Na Região Norte, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 17 °C, com máxima de 29 °C.

No Nordeste capixaba, os termômetros devem marcar entre 18 °C e 28 °C.

Região Noroeste

A Região Noroeste registrará as maiores temperaturas do estado. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 17 °C e a máxima poderá alcançar 30 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 16 °C e 28 °C.