Previsão do tempo: mudança pode alterar os planos dos capixabas; entenda
Frente fria avança para o sul da Bahia e deixa o Espírito Santo sem previsão de chuva neste domingo (2).
O afastamento da frente fria em direção ao sul da Bahia favorecerá a presença do sol em todo o Espírito Santo neste domingo (2).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O dia terá sol entre algumas nuvens em todas as regiões capixabas. Não há previsão de chuva no estado.
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As temperaturas permanecem amenas durante as primeiras horas do dia, principalmente nas áreas mais elevadas. À tarde, a máxima pode chegar aos 30 °C no Noroeste.
Grande Vitória
Na Grande Vitória, o domingo terá sol entre nuvens e tempo seco. As temperaturas variam entre 17 °C e 29 °C.
Em Vitória, a mínima prevista é de 17 °C, enquanto a máxima chega aos 28 °C.
Região Sul
A Região Sul também terá sol entre algumas nuvens, sem possibilidade de chuva.
Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 16 °C e 28 °C. Nas partes altas, os termômetros variam de 14 °C a 26 °C.
Região Serrana
Na Região Serrana, o tempo permanece firme durante todo o domingo.
As áreas menos elevadas terão mínima de 16 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas, as temperaturas variam entre 15 °C e 26 °C.
Regiões Norte e Nordeste
Na Região Norte, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 17 °C, com máxima de 29 °C.
No Nordeste capixaba, os termômetros devem marcar entre 18 °C e 28 °C.
Região Noroeste
A Região Noroeste registrará as maiores temperaturas do estado. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 17 °C e a máxima poderá alcançar 30 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 16 °C e 28 °C.
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