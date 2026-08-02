Quadrinista de Alegre transforma paixão de infância em profissão

O capixaba Paulo Vitor Dalto de Souza começou a desenhar ainda durante a infância e transformou a paixão em um projeto de vida. Natural de Alegre, ele cria personagens, ilustrações e histórias em quadrinhos de forma autodidata.

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Os primeiros desenhos surgiram durante o período escolar. Foi nessa época que Paulo começou a imaginar personagens e construir os próprios universos.

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Foto: Arquivo Pessoal

“Tudo começou na escola, quando criei meus primeiros personagens. Nunca tive professor de desenho. Aprendi sozinho e fui desenvolvendo meu trabalho com o passar do tempo”, contou.

Atualmente, o artista produz suas obras de forma digital. Ele desenvolve todas as etapas do processo criativo, desde a elaboração das histórias até os desenhos e a escolha das cores.

A paixão pelos quadrinhos e pelas animações acompanha Paulo desde criança. Entre as principais referências estão produções como Turma da Mônica, Pernalonga, Pato Donald e filmes dos estúdios Disney e Pixar.

Animes e mangás também fazem parte das inspirações do quadrinista. Dragon Ball, Naruto e Cavaleiros do Zodíaco estão entre as obras que influenciaram seu interesse por personagens e narrativas.

Os videogames completam essa lista. O artista destaca personagens como Link, da franquia Zelda, e Sonic, além dos elementos visuais presentes nos jogos.

“Tenho inspiração para criar os personagens, as histórias e as cores. Sempre fui fascinado por quadrinhos, animações e pela parte visual dos videogames”, explicou.

Formação em Biologia influencia os trabalhos

Paulo é formado em Biologia e mantém uma relação próxima com a natureza e os animais. Esses elementos aparecem com frequência nas histórias e ilustrações que desenvolve.

Apesar da formação acadêmica, ele afirma que o desenho sempre foi seu principal sonho profissional. Atualmente, trabalha como recepcionista no Pronto-Socorro de Alegre e produz suas criações nos momentos disponíveis.

“Sou formado em Biologia, mas meu sonho sempre foi trabalhar com desenho. Quero que minhas histórias cheguem a mais lugares e desejo viver exclusivamente da minha arte”, afirmou.

O quadrinista mora com os pais em Alegre e busca ampliar o alcance de seu trabalho. Além das produções digitais, ele mantém o site Turma do Zinho, no endereço informado pelo artista, www.turmadozinho.com.br..

Para Paulo, continuar criando representa uma oportunidade de transformar uma paixão antiga em profissão. Seus projetos valorizam temas como imaginação, amizade, natureza e superação de desafios.