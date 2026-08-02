Quem criou o Dia dos Pais e por que o Brasil comemora em agosto?

O Dia dos Pais mobiliza famílias, homenagens e encontros em diferentes países. No entanto, a celebração não acontece na mesma data em todo o mundo e também não possui um único criador.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A origem da versão moderna do Dia dos Pais está ligada aos Estados Unidos. Já a escolha do segundo domingo de agosto no Brasil surgiu a partir de uma iniciativa publicitária realizada na década de 1950.

Leia também: Por que os avós ocupam um lugar tão especial nas famílias capixabas?

A norte-americana Sonora Smart Dodd é apontada como uma das responsáveis pela criação do Dia dos Pais moderno. Ela queria homenagear o próprio pai, William Jackson Smart, que criou os filhos após a morte da esposa.

Sonora apresentou a proposta em Spokane, no estado de Washington. A cidade realizou uma das primeiras celebrações dedicadas aos pais em junho de 1910. A iniciativa ganhou força e se espalhou por outras partes dos Estados Unidos.

O governo norte-americano reconheceu oficialmente a comemoração décadas depois. Em 1972, o então presidente Richard Nixon estabeleceu o terceiro domingo de junho como a data oficial do Dia dos Pais no país.

Como o Dia dos Pais surgiu no Brasil?

No Brasil, a criação da comemoração é atribuída ao publicitário e jornalista Sylvio Bhering. Na época, ele atuava na direção do jornal O Globo e da Rádio Globo.

Bhering lançou a campanha em 1953 com a proposta de homenagear a figura paterna e movimentar o comércio durante o segundo semestre. A primeira celebração brasileira aconteceu em agosto daquele ano.

A campanha relacionou inicialmente a homenagem a São Joaquim, considerado pela tradição católica o pai de Maria e avô de Jesus. Naquele período, a celebração religiosa dedicada ao santo acontecia em agosto.

Por que a comemoração acontece em agosto?

A escolha de agosto nasceu, portanto, da campanha criada por Sylvio Bhering em 1953 e de sua ligação inicial com São Joaquim.

Com o passar do tempo, os organizadores deixaram de adotar um dia fixo. A comemoração passou para o segundo domingo de agosto, facilitando as reuniões familiares e seguindo um formato semelhante ao Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio.

Por isso, o Dia dos Pais muda de data a cada ano no calendário brasileiro. Em 2026, a celebração acontece em 9 de agosto.

Data muda em outros países

O Dia dos Pais não possui uma data mundial única. Estados Unidos e diversos outros países celebram no terceiro domingo de junho.

Em países de tradição católica, como Portugal, Espanha e Itália, a homenagem acontece em 19 de março, Dia de São José. Cada nação adaptou a comemoração às próprias tradições culturais e religiosas.