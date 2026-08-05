Sine Cachoeiro tem 131 vagas de emprego nesta quarta-feira
o Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Nesta quarta-feira (5), o Sine de Cachoeiro tem 131 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, as vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. Desse modo, o Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
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Como participar
Assim, para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. Nesse sentido, o atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Dessa forma, o atendimento se torna mais ágil e organizado.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Confira as vagas completas
- Acabador (estucador de Bege Bahia e Travertino) — 1 vaga
- Açougueiro com CNH e moto — 1 vaga
- Açougueiro — 1 vaga
- Ajudante de açougueiro — 2 vagas
- Ajudante de carga e descarga — 1 vaga
- Atendente/balconista — 5 vagas
- Atendente de agência de vendas — 2 vagas
- Auxiliar de faturamento — 1 vaga
- Auxiliar administrativo — 1 vaga
- Auxiliar operacional — 20 vagas
- Auxiliar de cozinha — 8 vagas
- Auxiliar de cozinha, horário noturno — 16 vagas
- Auxiliar de cozinha, bairro Frade — 1 vaga
- Auxiliar de cozinha, Atílio Vivácqua — 1 vaga
- Auxiliar de limpeza e conservação — 1 vaga
- Auxiliar de limpeza — 3 vagas
- Auxiliar de limpeza para construtora — 1 vaga
- Auxiliar de limpeza para serviço itinerante — 1 vaga
- Auxiliar de limpeza temporário — 1 vaga
- Auxiliar de linha de produção — 30 vagas
- Auxiliar de produção/ajudante geral — 1 vaga
- Carpinteiro — 3 vagas
- Churrasqueiro — 2 vagas
- Classificador de minérios (chapas) — 1 vaga
- Cobrador interno/operador de cobrança — 3 vagas
- Cozinheiro — 4 vagas
- Cozinheiro, horário noturno — 6 vagas
- Empregado faxineiro — 1 vaga
- Estoquista — 1 vaga
- Lubrificador de máquinas de terraplenagem — 1 vaga
- Motoboy/motorista entregador — 1 vaga
- Motorista com CNH C — 2 vagas
- Operador de caixa em distribuidora — 1 vaga
- Operador de caixa em supermercado — 5 vagas
- Polidor de pedras — 1 vaga
- Porteiro para Presidente Kennedy — 4 vagas
- Recepcionista/atendente — 4 vagas
- Repositor de mercadorias perecíveis — 2 vagas
- Repositor de mercadorias em supermercado — 4 vagas
- Repositor de mercadorias em distribuidora — 1 vaga
- Técnico instalador de fibras ópticas — 1 vaga
- Vendedor de mármore e granito — 1 vaga
- Vendedor de comércio varejista — 1 vaga
- Vendedor interno em loja de eletros — 2 vagas
- Vendedor interno em administradora de cartões — 4 vagas
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