Sine de Cachoeiro abre 131 vagas de emprego nesta terça-feira

As vagas do Sine de Cachoeiro somam 131 oportunidades nesta terça-feira (4). O painel reúne funções em diferentes áreas e contempla candidatos com ou sem experiência profissional.

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O maior número de oportunidades está disponível para auxiliar de linha de produção. Ao todo, o frigorífico oferece 30 vagas para a função. Os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo, mas não necessitam de experiência.

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Outra função em destaque é a de auxiliar de cozinha no horário noturno. São 16 vagas, com exigência de experiência registrada na Carteira de Trabalho. A escolaridade não foi especificada.

O painel também apresenta oito vagas para auxiliar de cozinha em restaurante. Nesse caso, a empresa não exige experiência nem escolaridade.

Vagas sem exigência de experiência

Entre as oportunidades que não exigem experiência estão atendente ou balconista, auxiliar administrativo, churrasqueiro, operador de caixa, recepcionista, repositor de mercadorias e vendedor interno.

Há ainda vagas para ajudante de açougueiro, atendente de agência de vendas, auxiliar de produção, cozinheiro, empregada doméstica e empregado faxineiro.

A escolaridade exigida varia conforme a função. Algumas oportunidades não estabelecem nível mínimo de ensino, enquanto outras pedem ensino fundamental ou médio completo.

Oportunidades em diferentes setores

O painel inclui vagas nos setores de alimentação, supermercados, construção civil, comércio, telefonia e mármore e granito.

Também existem oportunidades para açougueiro, carpinteiro, cobrador interno, motorista com CNH C, motoboy, polidor de pedras e técnico instalador de fibras ópticas.

Para porteiro, são oferecidas quatro vagas destinadas ao trabalho em Presidente Kennedy, em escala de 12 por 36 horas. A função exige experiência e ensino médio completo.

Como consultar as vagas

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim está localizado na Rua Costa Pereira, número 100, no Centro.

Os interessados devem observar o código, as exigências de escolaridade e a necessidade de experiência de cada oportunidade. As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.