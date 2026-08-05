Traficante pula muros, se esconde em banheiro, mas acaba nas mãos da PM em Cachoeiro
PM apreendeu 4,1 kg de maconha, cocaína, crack e haxixe após prender um suspeito no bairro Bela Vista, em Cachoeiro.
Uma tentativa de fuga por muros de residências terminou com um suspeito preso e 4,1 quilos de drogas apreendidos na tarde desta quarta-feira (5), em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação aconteceu no bairro Bela Vista. Equipes da Força Tática do 9º Batalhão receberam informações de que suspeitos fracionavam e vendiam entorpecentes nas proximidades do Terreirão, na Rua Solimar Alves Leite.
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Os policiais montaram um cerco na região. Ao perceber a presença das equipes, um dos suspeitos fugiu e pulou muros de imóveis.
Após buscas autorizadas pela proprietária de uma residência, os militares encontraram o homem escondido no banheiro.
Com o apoio das equipes K9, a PM localizou quatro tabletes de maconha, duas porções de cocaína, duas porções e 71 pedras de crack, além de uma porção de haxixe.
Os policiais também apreenderam uma balança de precisão que, segundo a corporação, era usada no preparo e na comercialização das drogas.
O suspeito e todo o material foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Material apreendido
- 2,980 kg de maconha;
- 920 gramas de cocaína;
- 100 gramas de crack;
- 100 gramas de haxixe;
- uma balança de precisão.
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