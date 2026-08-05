Segurança

Traficante pula muros, se esconde em banheiro, mas acaba nas mãos da PM em Cachoeiro

PM apreendeu 4,1 kg de maconha, cocaína, crack e haxixe após prender um suspeito no bairro Bela Vista, em Cachoeiro.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma tentativa de fuga por muros de residências terminou com um suspeito preso e 4,1 quilos de drogas apreendidos na tarde desta quarta-feira (5), em Cachoeiro de Itapemirim.

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A ação aconteceu no bairro Bela Vista. Equipes da Força Tática do 9º Batalhão receberam informações de que suspeitos fracionavam e vendiam entorpecentes nas proximidades do Terreirão, na Rua Solimar Alves Leite.

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Os policiais montaram um cerco na região. Ao perceber a presença das equipes, um dos suspeitos fugiu e pulou muros de imóveis.

Após buscas autorizadas pela proprietária de uma residência, os militares encontraram o homem escondido no banheiro.

Com o apoio das equipes K9, a PM localizou quatro tabletes de maconha, duas porções de cocaína, duas porções e 71 pedras de crack, além de uma porção de haxixe.

Os policiais também apreenderam uma balança de precisão que, segundo a corporação, era usada no preparo e na comercialização das drogas.

O suspeito e todo o material foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Material apreendido

  • 2,980 kg de maconha;
  • 920 gramas de cocaína;
  • 100 gramas de crack;
  • 100 gramas de haxixe;
  • uma balança de precisão.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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