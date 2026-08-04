Unimed anuncia instituições selecionadas em edital socioambiental

A Unimed Sul Capixaba divulgou os projetos selecionados em seu Edital de Apoio a Projetos Socioambientais para o ciclo 2026–2028. Ao todo, 12 instituições de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Castelo e Afonso Cláudio foram contempladas pela iniciativa, que busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades localizadas na área de atuação da cooperativa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O novo ciclo reúne organizações que atuam em diferentes frentes, como proteção à infância, inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista, assistência social, cuidado com idosos, cultura, esporte, preservação ambiental e fortalecimento comunitário. A diversidade dos projetos permite que o apoio alcance públicos de diferentes faixas etárias e necessidades, valorizando instituições que mantêm uma atuação próxima das comunidades.

Leia também: Empresas de Alegre recebem orientação gratuita sobre crédito

Foram selecionados a Câmara de Dirigentes Lojistas de Marataízes – CDL, por meio de sua iniciativa inscrita no edital, o Projeto Criança Feliz Brinquedo Sim, o Instituto de Educação Infantil e Apoio na Inclusão de Crianças com Transtorno do Espectro Autista – Unitea, o Instituto Nossa Senhora da Penha, a Liga Urbana de Streetball – LUSB, a ONG Caminhadas e Trilhas Preserve, a Associação das Crianças de Castelo – ACRIC, o Projeto Nossa Criança, a Casa Verde, o Ponto de Cultura Grupo Ela de Teatro, o Asilo Lar João XXIII e a Associação Pró-Casa do Menino.

Para a diretora vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, o apoio aos projetos aproxima a cooperativa das necessidades da região e contribui para a continuidade de trabalhos que já fazem a diferença na vida de muitas pessoas. “São instituições que conhecem de perto as comunidades onde atuam e desenvolvem iniciativas capazes de gerar oportunidades, acolhimento e transformação. Ao apoiar esses projetos, a Unimed Sul Capixaba amplia seu compromisso com o desenvolvimento regional e com a construção de uma sociedade mais inclusiva e sustentável”, afirma.

A seleção é realizada a cada dois anos e integra a atuação da cooperativa no campo da responsabilidade social. O edital estabelece um processo organizado de inscrição, avaliação e validação das propostas, permitindo direcionar recursos a iniciativas alinhadas às diretrizes institucionais e com potencial de produzir resultados sociais, ambientais e comunitários. A página institucional da Unimed Sul Capixaba também reúne o edital, sua retificação e o documento com o resultado final do ciclo 2026–2028.

Ao reconhecer o trabalho desenvolvido pelo terceiro setor, a cooperativa também valoriza a formação de parcerias duradouras. Segundo Grazielle Grillo, a qualidade das propostas recebidas evidencia a capacidade das organizações regionais de identificar desafios, mobilizar pessoas e criar soluções que contribuam para a qualidade de vida da população.

Durante o ciclo 2026–2028, as instituições contempladas desenvolverão as iniciativas apresentadas no processo seletivo, fortalecendo redes de proteção social e ampliando atividades que já fazem parte da rotina de crianças, jovens, adultos e idosos. Com o novo grupo de projetos, a Unimed Sul Capixaba dá continuidade a uma política de apoio que conecta o cooperativismo às demandas locais e transforma parcerias em oportunidades de cuidado, inclusão e desenvolvimento.