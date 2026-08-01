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VÍDEO | Baleia é libertada após ficar enroscada em rede no litoral do ES

Animal foi monitorado durante horas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil até retornar ao alto-mar.

Turismo de natureza
Baleia Jubarte na costa Capixaba. Foto: Bruna Rezende

Uma baleia ficou presa em uma rede de pesca e precisou ser resgatada na manhã deste sábado (1º), na região da Barra do Itapemirim, em Marataízes.

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O animal havia sido encontrado enroscado na tarde de sexta-feira (31). Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal acompanharam a ocorrência.

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O trabalho buscou libertar a baleia e garantir que ela retornasse ao mar com segurança.

Após horas de monitoramento, as equipes conduziram o animal para águas mais profundas, encerrando o resgate com sucesso.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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