VÍDEO | Baleia é libertada após ficar enroscada em rede no litoral do ES
Animal foi monitorado durante horas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil até retornar ao alto-mar.
Uma baleia ficou presa em uma rede de pesca e precisou ser resgatada na manhã deste sábado (1º), na região da Barra do Itapemirim, em Marataízes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O animal havia sido encontrado enroscado na tarde de sexta-feira (31). Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal acompanharam a ocorrência.
Leia também: Cidade do ES abre 100 vagas para castração e microchipagem de pets
O trabalho buscou libertar a baleia e garantir que ela retornasse ao mar com segurança.
Após horas de monitoramento, as equipes conduziram o animal para águas mais profundas, encerrando o resgate com sucesso.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726