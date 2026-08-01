Variedades

VÍDEO | Gustavo Mioto aproveita tarde de tênis em Cachoeiro

Cantor esteve no Jaraguá Tênis Clube na sexta-feira (31), horas antes de se apresentar em Castelo.

Gustavo Mioto joga tênis em Cachoeiro
Foto: aquinoticias.com

O cantor Gustavo Mioto aproveitou a passagem pelo Sul do Espírito Santo para jogar uma partida de tênis em Cachoeiro de Itapemirim. A visita ocorreu na tarde de sexta-feira (31), antes da apresentação do artista em Castelo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Mioto esteve no Jaraguá Tênis Clube, onde passou parte da tarde na quadra. O clube divulgou o registro nas redes sociais e destacou a presença do cantor no espaço.

Leia também: Atenção! Ventos costeiros colocam cidades capixabas em alerta neste sábado

“Tarde inusitada com o cantor Gustavo Mioto, jogando uma partida de tênis na quadra do nosso clube”, informou a publicação.

A passagem chamou a atenção dos frequentadores e seguidores do clube. Após o momento de lazer em Cachoeiro, o cantor seguiu para Castelo, onde cumpriu a agenda de show na cidade.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de Itapemirim

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por