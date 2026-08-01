VÍDEO | Gustavo Mioto aproveita tarde de tênis em Cachoeiro

O cantor Gustavo Mioto aproveitou a passagem pelo Sul do Espírito Santo para jogar uma partida de tênis em Cachoeiro de Itapemirim. A visita ocorreu na tarde de sexta-feira (31), antes da apresentação do artista em Castelo.

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Mioto esteve no Jaraguá Tênis Clube, onde passou parte da tarde na quadra. O clube divulgou o registro nas redes sociais e destacou a presença do cantor no espaço.

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“Tarde inusitada com o cantor Gustavo Mioto, jogando uma partida de tênis na quadra do nosso clube”, informou a publicação.

A passagem chamou a atenção dos frequentadores e seguidores do clube. Após o momento de lazer em Cachoeiro, o cantor seguiu para Castelo, onde cumpriu a agenda de show na cidade.