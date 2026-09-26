Acesso ao Pronto Socorro Hospital Evangélico sofre alterações neste domingo; entenda
Equipamento será recebido a partir das 8h deste domingo (27); operação poderá provocar interdições temporárias nos acessos ao hospital.
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim vai receber, neste domingo (27), um novo equipamento de radioterapia.
Segundo comunicado divulgado pela instituição, a operação exigirá uma logística especial para entrada e movimentação do equipamento dentro da unidade.
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Por causa da manobra, alguns pontos de acesso ao hospital poderão sofrer interdições temporárias ao longo do dia. A instituição pede atenção de pacientes, acompanhantes e demais pessoas que precisarem circular pela região.
Durante toda a operação, o acesso ao Pronto Socorro será feito pelo Pronto Atendimento, localizado na Rua Anacleto Ramos.
O hospital informou que a mudança permanecerá válida durante todo o período necessário para a chegada e movimentação do novo equipamento.
A instituição também pediu a colaboração do público durante a operação, especialmente diante das alterações temporárias no acesso à unidade.
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