Cidades

Acesso ao Pronto Socorro Hospital Evangélico sofre alterações neste domingo; entenda

Equipamento será recebido a partir das 8h deste domingo (27); operação poderá provocar interdições temporárias nos acessos ao hospital.

hospital evangélico cachoeiro de itapemirim - medicina Hospital Evangélico abre seleção para Fellowship Médico em Cachoeiro
Foto: Divulgação

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim vai receber, neste domingo (27), um novo equipamento de radioterapia.

Segundo comunicado divulgado pela instituição, a operação exigirá uma logística especial para entrada e movimentação do equipamento dentro da unidade.

Leia também: Hospital Evangélico faz apelo urgente por doadores de sangue O- em Cachoeiro

Por causa da manobra, alguns pontos de acesso ao hospital poderão sofrer interdições temporárias ao longo do dia. A instituição pede atenção de pacientes, acompanhantes e demais pessoas que precisarem circular pela região.

Durante toda a operação, o acesso ao Pronto Socorro será feito pelo Pronto Atendimento, localizado na Rua Anacleto Ramos.

O hospital informou que a mudança permanecerá válida durante todo o período necessário para a chegada e movimentação do novo equipamento.

A instituição também pediu a colaboração do público durante a operação, especialmente diante das alterações temporárias no acesso à unidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimHospital Evangélico de Cachoeiro

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por