Hospital Evangélico faz apelo urgente por doadores de sangue O- em Cachoeiro

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim fez um apelo urgente por doadores de sangue do tipo O-. Em publicação divulgada nas redes sociais, a instituição classificou como crítica a situação do estoque desse tipo sanguíneo.

O chamado busca mobilizar pessoas aptas à doação para reforçar o abastecimento do banco de sangue e contribuir com o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões.

Leia também: Bairros de Cachoeiro recebem segunda etapa da vacinação antirrábica

Os interessados podem procurar o serviço localizado na Rua Mario Imperial, nº 45, bairro Ferroviários, ao lado do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Para mais informações, o hospital disponibilizou o telefone (28) 3526-6232.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui