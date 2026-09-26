Hospital Evangélico faz apelo urgente por doadores de sangue O- em Cachoeiro
Hospital Evangélico informou situação crítica para o tipo sanguíneo O- e reforçou o pedido por doadores; atendimento acontece neste sábado, das 7h às 11h.
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim fez um apelo urgente por doadores de sangue do tipo O-. Em publicação divulgada nas redes sociais, a instituição classificou como crítica a situação do estoque desse tipo sanguíneo.
O chamado busca mobilizar pessoas aptas à doação para reforçar o abastecimento do banco de sangue e contribuir com o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões.
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Os interessados podem procurar o serviço localizado na Rua Mario Imperial, nº 45, bairro Ferroviários, ao lado do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Para mais informações, o hospital disponibilizou o telefone (28) 3526-6232.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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