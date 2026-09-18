Acidente entre dois carros é registrado no Trevo do Monte Belo, em Cachoeiro

Uma batida envolvendo dois veículos foi registrada na tarde desta sexta-feira (18), no Trevo do Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim.

O acidente aconteceu nas proximidades da faculdade Multivix. Após a colisão, os dois veículos ficaram parados no acostamento da via.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado das vítimas, nem detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Também não há confirmação sobre o que teria provocado a batida ou se houve necessidade de atendimento médico no local.

Novas informações poderão ser acrescentadas assim que houver confirmação das autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

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