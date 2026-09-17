VÍDEO | Motociclista na contramão bate em viatura no Espírito Santo
Vídeo mostra motociclista na contramão atingindo uma viatura da PM no bairro Aribiri, em Vila Velha. Ele sofreu ferimentos leves.
Uma câmera instalada em um veículo registrou o momento em que um motociclista, que seguia na contramão, atingiu uma viatura da Polícia Militar na rua Emídio Ferreira Sacramento, no bairro Aribiri, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (17).
O acidente aconteceu nas proximidades de um posto de combustíveis localizado no encontro da Avenida Carlos Lindenberg com a rua Emídio Ferreira Sacramento.
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Pelas imagens, a viatura saía do posto e cruzava a via quando o motociclista que trafegava no sentido contrário ao permitido, colidiu com o veículo policial.
Com o impacto, o motociclista caiu na pista. Apesar da força da batida, ele sofreu ferimentos leves. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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