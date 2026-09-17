Segurança

VÍDEO | Motociclista na contramão bate em viatura no Espírito Santo

Vídeo mostra motociclista na contramão atingindo uma viatura da PM no bairro Aribiri, em Vila Velha. Ele sofreu ferimentos leves.

Foto: Divulgação

Uma câmera instalada em um veículo registrou o momento em que um motociclista, que seguia na contramão, atingiu uma viatura da Polícia Militar na rua Emídio Ferreira Sacramento, no bairro Aribiri, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (17).

O acidente aconteceu nas proximidades de um posto de combustíveis localizado no encontro da Avenida Carlos Lindenberg com a rua Emídio Ferreira Sacramento.

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Pelas imagens, a viatura saía do posto e cruzava a via quando o motociclista que trafegava no sentido contrário ao permitido, colidiu com o veículo policial.

Com o impacto, o motociclista caiu na pista. Apesar da força da batida, ele sofreu ferimentos leves. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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