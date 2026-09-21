Adolescente fica ferido após manobras perigosas de bicicleta em Cachoeiro
Adolescente ficou ferido após realizar manobras perigosas de bicicleta na Avenida Mauro Miranda Madureira, no Coramara, em Cachoeiro.
Um adolescente ficou ferido após cair de bicicleta enquanto realizava manobras perigosas junto com outros adolescentes, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência aconteceu na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, uma via movimentada do município.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao adolescente. Em seguida, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
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A Guarda Municipal também prestou apoio à ocorrência. Segundo a corporação, situações envolvendo adolescentes realizando manobras arriscadas com bicicletas têm sido frequentes. A Guarda também recebe denúncias relacionadas à prática.
Os agentes reforçaram que, quando flagram adolescentes fazendo esse tipo de manobra, realizam orientações e alertam sobre os riscos de acidentes, principalmente em vias com grande circulação de veículos.
A Guarda Municipal destacou ainda que a prática pode colocar em risco não apenas quem está na bicicleta, mas também motoristas, motociclistas e outras pessoas que circulam pela região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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