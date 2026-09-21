Adolescente fica ferido após manobras perigosas de bicicleta em Cachoeiro

Um adolescente ficou ferido após cair de bicicleta enquanto realizava manobras perigosas junto com outros adolescentes, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência aconteceu na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, uma via movimentada do município.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao adolescente. Em seguida, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

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A Guarda Municipal também prestou apoio à ocorrência. Segundo a corporação, situações envolvendo adolescentes realizando manobras arriscadas com bicicletas têm sido frequentes. A Guarda também recebe denúncias relacionadas à prática.

Os agentes reforçaram que, quando flagram adolescentes fazendo esse tipo de manobra, realizam orientações e alertam sobre os riscos de acidentes, principalmente em vias com grande circulação de veículos.

A Guarda Municipal destacou ainda que a prática pode colocar em risco não apenas quem está na bicicleta, mas também motoristas, motociclistas e outras pessoas que circulam pela região.

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