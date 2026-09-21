VÍDEO | Estudante fica ferido após ser atropelado a caminho da escola em Cachoeiro
Vítima seguia para a escola quando foi atingida por uma motocicleta; condutor da moto também ficou ferido.
Um estudante ficou ferido após ser atropelado enquanto seguia para a escola, na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com as informações iniciais, a vítima tentava atravessar a avenida quando foi atingida por uma motocicleta. O motociclista também ficou ferido após o acidente.
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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento às duas vítimas.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade nem sobre o estado de saúde dos envolvidos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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