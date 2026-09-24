Adolescentes são detidos após furto de R$ 10 mil em semijoias em Marataízes

Uma ação integrada das forças de segurança identificou três adolescentes suspeitos de envolvimento no furto de cerca de 100 peças de semijoias em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (23) e foi esclarecido poucas horas depois. Um jovem de 18 anos também acabou preso em flagrante por suspeita de receptação.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 4h20 em um estabelecimento localizado na Avenida Simão Soares, no bairro Barra de Itapemirim. O grupo teria arrombado a vitrine da loja e levado aproximadamente 100 peças.

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Imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento começaram a circular entre moradores ainda durante a manhã. De acordo com a polícia, as gravações e informações repassadas pela população ajudaram na identificação dos envolvidos.

A Delegacia de Polícia Civil de Marataízes atuou em conjunto com o Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal. Ainda durante a tarde, os três adolescentes foram encontrados em vias públicas da Barra de Itapemirim.

Eles foram levados para a delegacia e autuados por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado. Por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dados capazes de identificar os menores de idade não foram divulgados.

Parte das semijoias é recuperada

As investigações também levaram os policiais até a residência de um jovem de 18 anos, no bairro Acapulco.

No imóvel, segundo a Polícia Civil, foram encontrados diversos itens de semijoias com etiquetas do estabelecimento furtado. O jovem foi preso em flagrante por suspeita de receptação.

Parte dos produtos levados durante o crime foi recuperada. As equipes seguem realizando diligências para localizar as demais peças e verificar se outras pessoas tiveram participação no caso.

Adolescente é apreendido com drogas durante diligências

Durante as buscas realizadas na região, uma outra ocorrência também terminou em apreensão.

Equipes da Delegacia de Marataízes, com apoio do Setor de Inteligência e da Equipe K9 da Guarda Civil Municipal, abordaram um adolescente nas proximidades da Rua Alda Messias da Hora, na Barra de Itapemirim.

Conforme a polícia, foram encontradas com ele porções de substâncias semelhantes a crack e haxixe, além de dinheiro em espécie.

O adolescente foi conduzido à delegacia e autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A identidade também foi preservada conforme determina a legislação.

Polícia destaca trabalho integrado

A operação contou com a participação da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Setor de Inteligência, Equipe K9, Central de Videomonitoramento da Prefeitura e Secretaria Municipal de Segurança.

A Polícia Civil também destacou a colaboração dos moradores, que ajudaram a identificar os suspeitos após a circulação das imagens.

“Em poucas horas, conseguimos identificar os autores do furto que tanto repercutiu entre os moradores, apreender os adolescentes envolvidos em diferentes ocorrências e efetuar uma prisão por receptação, recuperando parte dos bens subtraídos. Esse resultado é fruto do trabalho integrado entre a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Segurança de Marataízes, e também da colaboração da população, que segue sendo fundamental para a segurança do município”, afirmou o delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Marataízes.

As investigações continuam para recuperar os demais objetos e apurar a possível participação de outras pessoas. Todos os envolvidos têm assegurados os direitos e garantias previstos em lei, incluindo a presunção de inocência até decisão judicial definitiva.

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