Agência Conteúdo se destaca no Festival Colibri com cinco prêmios máximos

A publicidade produzida em Cachoeiro de Itapemirim ganhou destaque estadual na noite desta quinta-feira (24). A Agência Conteúdo conquistou cinco premiações máximas na final do Festival Colibri 2026, promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo.

Com 20 anos de atuação no mercado, a empresa também figurou entre as agências com maior número de trabalhos classificados para a fase final da premiação. Ao todo, a Conteúdo teve 22 peças selecionadas.

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No ranking de finalistas, a agência ficou atrás apenas da MP, que somou 40 trabalhos, e da TIPZ, com 25. Ampla e Prósper apareceram logo depois, com 21 peças cada.

O desempenho reforça a presença de agências sediadas fora da Grande Vitória entre os principais nomes da publicidade capixaba. A Conteúdo mantém sua sede em Cachoeiro e atende clientes de diferentes regiões do Espírito Santo.

A atuação da empresa envolve campanhas para diversos setores da economia, entre eles o segmento de rochas ornamentais. A agência também vem ampliando sua participação em trabalhos voltados ao setor público.

A cerimônia do Festival Colibri aconteceu em Vitória e reuniu agências, profissionais de comunicação, anunciantes, veículos e produtoras. O evento reconhece trabalhos desenvolvidos no mercado publicitário do Espírito Santo.

Além dos resultados obtidos na premiação, a agência vive um período de expansão. A Conteúdo está ampliando sua presença no mercado com a implantação de uma nova filial na Grande Vitória.

As cinco conquistas no Festival Colibri 2026 se somam à trajetória da empresa e colocam novamente a produção publicitária de Cachoeiro de Itapemirim em evidência no cenário estadual.

Ranking das agências por peças finalistas

MP: 40

TIPZ: 25

CONTEÚDO: 22

AMPLA: 21

PRÓSPER: 21

A4: 11

FIRE: 10

CHUVA: 8

Target: 6

TRANSFORM: 3

PRISMA: 3

ebrand: 2

UNICO: 2

RESULTATE: 1

Com informações, Conexão Safra

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