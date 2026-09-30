Ajude a Helena! Família realiza rifa de uma moto para custear tratamento de criança com paralisia
Cada número custa R$ 25, e a ação busca arrecadar recursos para fisioterapia, fonoaudiologia e outros tratamentos da menina de três anos.
Aos três anos, a pequena Helena mantém uma rotina de terapias e acompanhamento especializado após ser diagnosticada com paralisia cerebral. Para ajudar a custear os tratamentos da menina, a família, que mora em Cachoeiro, iniciou uma campanha solidária e vai rifar uma CG 160 2026 Titan 0 km.
Cada número custa R$ 25, e o sorteio acontecerá no dia 8 de novembro, no Campo do Esplanada, em Castelo. A família usará o valor arrecadado para custear sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e outros cuidados necessários ao desenvolvimento de Helena.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A história da menina mudou quando ela tinha 1 ano e 8 meses. Segundo a mãe, até então Helena apresentava um desenvolvimento considerado normal pela família, brincava e frequentava a escola.
Na época, a criança começou a apresentar febre e infecções na garganta. Helena recebeu atendimento médico e iniciou um tratamento com antibiótico. Como os sintomas persistiram, a família voltou a procurar atendimento.
O quadro se agravou e Helena precisou ser internada. Durante o período no hospital, a menina ficou 15 dias intubada e passou 28 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Diagnóstico veio após internação
Quando os médicos retiraram a sedação, a família percebeu que algo havia mudado. Helena já não conseguia sentar nem sustentar o pescoço e apresentava pouca firmeza corporal.
Três dias depois, uma tomografia confirmou o diagnóstico de paralisia cerebral.
Desde então, a família passou a organizar a rotina em torno dos cuidados necessários para o desenvolvimento da menina.
Helena precisa de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. A criança também realiza acompanhamento periódico com ortopedista e neurologista.
Rifa vai ajudar a manter tratamentos
Diante das despesas com os atendimentos, familiares e apoiadores se mobilizaram para realizar a rifa da Honda CG 160 Titan 0 km.
Os números custam R$ 25, e o sorteio está previsto para 8 de novembro de 2026, no Campo do Esplanada, em Castelo.
Quem quiser colaborar ou buscar mais informações sobre a rifa pode entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (28) 99881-4702.
A campanha busca garantir recursos para que Helena continue recebendo as terapias e os acompanhamentos necessários ao seu desenvolvimento.
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