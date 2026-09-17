Anchieta tem vagas para logística, mecânica, limpeza e outras áreas

O Sine de Anchieta divulgou, nesta quinta-feira (17), um novo painel com 10 vagas de emprego e estágio em diferentes áreas.

As oportunidades atendem candidatos com níveis variados de escolaridade e diferentes exigências de experiência profissional.

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Entre os destaques estão duas vagas para estágio em logística. Para concorrer, o candidato não precisa comprovar experiência em carteira e deve estar cursando Administração ou Logística.

O painel também oferece uma vaga para conferente, destinada a candidatos com experiência em conferência de mercadorias, estoque, logística ou almoxarifado.

Há ainda oportunidades para auxiliar de mecânico de autos, acabador de mármore, cortador de pedras, auxiliar de limpeza e chapeiro.

Na área técnica, aparecem vagas para supervisor de produção de montagem elétrica e auxiliar de técnico de eletrônica.

Algumas vagas não exigem experiência

Entre as funções que não exigem experiência registrada em carteira estão estágio em logística, acabador de mármore, cortador de pedras, chapeiro e auxiliar de técnico de eletrônica.

Já outras oportunidades pedem experiência na função ou registro profissional, conforme a atividade.

As exigências de escolaridade também variam. O painel apresenta vagas para candidatos com ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e estudantes de Administração ou Logística.

Para alguns cargos, o Sine também exige Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

O Sine informa que as oportunidades disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, os interessados devem verificar a disponibilidade da vaga no momento do atendimento.

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