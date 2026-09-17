Oportunidades! Sine Cachoeiro tem 149 vagas nesta quinta-feira; veja
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo.
Nesta quinta-feira (17), o Sine de Cachoeiro tem 149 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
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Como participar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Confira as vagas
Acabador (estucador de Bege Bahia e Travertino) — 1 vaga
Açougueiro (disponibilizar moto) — 1 vaga
Açougueiro — 1 vaga
Ajudante de açougueiro — 2 vagas
Ajudante de carga e descarga — 1 vaga
Alinhador de direção — 2 vagas
Aplicador de resinas em pisos — 1 vaga
Atendente de agência — 2 vagas
Atendente balconista — 1 vaga
Auxiliar de cozinha — 8 vagas
Auxiliar de cozinha — 17 vagas
Auxiliar de faturamento — 1 vaga
Auxiliar de limpeza (itinerante) — 1 vaga
Auxiliar de limpeza — 3 vagas
Auxiliar de limpeza — 1 vaga
Auxiliar de linha de produção — 30 vagas
Carpinteiro — 3 vagas
Churrasqueiro — 2 vagas
Cobrador interno (operador de cobrança) — 3 vagas
Cozinheiro — 4 vagas
Cozinheiro (horário noturno) — 6 vagas
Estoquista — 1 vaga
Estoquista — 1 vaga
Lubrificador de máquinas — 1 vaga
Motorista CNH C — 2 vagas
Operador de ponte rolante — 1 vaga
Polidor de pedra — 2 vagas
Soldador — 2 vagas
Vendedor de comércio varejista — 2 vagas
Vendedor interno — 1 vaga
Vendedor interno — 1 vaga
Vendedor interno — 4 vagas
Vendedor interno — 1 vagaReceba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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