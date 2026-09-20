Após ataque em Cachoeiro, Jack Rocha se pronuncia e pede apuração rigorosa

A deputada federal Jack Rocha (PT) se pronunciou após dois episódios envolvendo sua campanha eleitoral no Espírito Santo, registrados em menos de 24 horas em Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha.

O caso mais recente aconteceu no sábado (19), durante um bandeiraço no Centro de Cachoeiro. Segundo informações, um artefato explosivo caseiro foi lançado contra integrantes da equipe e atingiu duas trabalhadoras.

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Em manifestação pública, Jack Rocha afirmou que episódios como esse não podem ser minimizados e defendeu que as pessoas tenham liberdade para participar do processo eleitoral sem medo de violência. A deputada também disse esperar que os responsáveis sejam identificados e punidos.

Campanha relata outro episódio em Vila Velha

Na sexta-feira (18), alguns wind banners da candidata foram retirados de locais onde estavam instalados em Vila Velha. Segundo a equipe, registros publicados nas redes sociais também continham declarações misóginas. Boletins de ocorrência foram registrados nos dois casos.

Contudo, Jack Rocha classificou os episódios como casos com características de violência política de gênero.

Campanha também questiona conduta de policial

A assessoria da deputada informou ainda que pretende comunicar formalmente às autoridades a conduta de um policial militar que participou do atendimento em Cachoeiro.

Segundo a campanha, o agente publicou posteriormente um conteúdo nas redes sociais sobre a ocorrência em tom considerado desrespeitoso. A postagem foi apagada, mas a equipe afirma ter preservado o material.

Por fim, a equipe informou que encaminhará os registros aos órgãos competentes e espera que os episódios sejam apurados.

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