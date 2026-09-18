Tendo como foco a defesa pela educação, campanha de Vitor de Angelo cresce no ES
Na campanha eleitoral, o candidato tem realizado visitas a municípios e participado de reuniões com lideranças políticas, representantes locais e eleitores.
O candidato a deputado federal pelo PSB, Vitor de Angelo, intensificou a agenda de campanha nas últimas semanas e passou a percorrer diferentes regiões do Espírito Santo em busca de apoio para a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.
Ex-secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo tem sua trajetória política e profissional ligada à área educacional. Durante o período em que comandou a pasta, participou da condução de políticas públicas voltadas à educação no Estado.
Na campanha eleitoral, o candidato tem realizado visitas a municípios e participado de reuniões com lideranças políticas, representantes locais e eleitores. A estratégia amplia a presença de Vitor de Angelo fora da Grande Vitória e coloca a articulação regional entre os principais compromissos da reta final.
A candidatura também busca explorar a experiência acumulada na administração pública como parte da proposta de atuação no Congresso Nacional. Entre os argumentos apresentados pelo candidato estão a defesa de pautas relacionadas ao Espírito Santo e a busca por maior representação do Estado em Brasília.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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