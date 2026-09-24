aquinoticias.com veta publicidade de bets e explica os motivos da decisão

O aquinoticias.com, maior portal de notícias do Sul do Espírito Santo, decidiu que não divulgará mais anúncios de casas de apostas online, as chamadas bets. A medida, adotada desde agosto, reforça o compromisso do veículo com seus leitores, com a independência jornalística e com a defesa do interesse público.

A decisão considera os impactos sociais e econômicos associados ao crescimento das apostas online no Brasil. Estudos e levantamentos apontam aumento do endividamento entre apostadores, além de prejuízos financeiros que atingem, principalmente, famílias em situação de maior vulnerabilidade.

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“Essa decisão reafirma o compromisso do aquinoticias.com com os nossos leitores e com um jornalismo responsável. Entendemos que a credibilidade do portal também passa pela coerência entre aquilo que noticiamos e as escolhas que fazemos como empresa. Por isso, optamos por não abrir espaço para anúncios de bets e seguir priorizando o interesse público”, destaca o diretor, Elias Carvalho Soares.

Dados do Banco Central indicaram que beneficiários do Bolsa Família movimentaram cerca de R$ 3 bilhões em plataformas de apostas apenas em agosto de 2024. O Ministério do Desenvolvimento Social também apontou que aproximadamente 1,8 milhão de beneficiários utilizaram recursos do programa em casas de apostas.

Bets no mercado publicitário

O setor ampliou de forma significativa sua presença no mercado publicitário brasileiro. Dados da Kantar Ibope Media apontam que as empresas de apostas investiram R$ 2,3 bilhões em publicidade no país durante 2024, com presença expressiva tanto na televisão quanto nas plataformas digitais.

Diante desse cenário, o aquinoticias.com entende que aceitar publicidade de empresas desse segmento entraria em conflito com o papel que o jornalismo exerce ao informar a sociedade sobre os impactos econômicos e sociais das apostas.

O diretor comercial, Luan Ola, ressalta que o veículo prioriza os valores. “Sabemos da força comercial que o segmento de apostas ganhou nos últimos anos, mas nem toda oportunidade de receita está alinhada aos valores do veículo. Nossa decisão é preservar a confiança construída com leitores, anunciantes e parceiros, mantendo uma política comercial compatível com a responsabilidade que o aquinoticias.com assume na região”.

Motivos da decisão

A decisão também busca preservar uma relação construída ao longo dos anos com os leitores do Sul do Espírito Santo. Para o portal, credibilidade depende não apenas da qualidade das informações publicadas, mas também da coerência entre a atuação editorial e as escolhas comerciais do veículo.

O aquinoticias.com continuará acompanhando os efeitos das apostas online sobre a sociedade, cobrando medidas de proteção aos consumidores e divulgando informações que permitam aos leitores compreender os riscos envolvidos nesse mercado.

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