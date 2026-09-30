Atenção, motoristas! BR-101 terá bloqueio total nesta quinta-feira (1) em Anchieta
Bloqueio ocorrerá das 15h às 16h, no km 370,9, em Anchieta, para uma nova etapa das obras de duplicação da rodovia.
Motoristas que pretendem passar pela BR-101, em Anchieta, na tarde desta quinta-feira (1º), devem ficar atentos. O km 370,9 da rodovia será totalmente interditado das 15h às 16h para a realização de um desmonte de rochas.
Durante uma hora, veículos e pedestres não poderão acessar o trecho. O bloqueio busca garantir a segurança durante a operação, que contará com o uso controlado de explosivos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Após a detonação, as equipes vão avaliar as condições da pista e iniciar a retirada do material. Caso seja necessário, o trânsito poderá funcionar no sistema Pare e Siga até a conclusão da limpeza.
Operação deve retirar mais de 6,8 mil m³ de rochas
A previsão é retirar aproximadamente 6.831 m³ de material rochoso. O serviço integra as obras de duplicação da BR-101 Sul.
As intervenções acontecem entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho entre Anchieta e Iconha. A previsão é concluir essas obras até o fim de 2026.
O serviço desta quinta-feira dependerá também das condições do tempo. Em caso de chuva ou condições meteorológicas desfavoráveis, a operação poderá ser cancelada e remarcada por segurança.
Motoristas que circularem pela região devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização instalada no trecho.
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