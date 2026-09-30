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Atenção, motoristas! BR-101 terá bloqueio total nesta quinta-feira (1) em Anchieta

Bloqueio ocorrerá das 15h às 16h, no km 370,9, em Anchieta, para uma nova etapa das obras de duplicação da rodovia.

Foto: Divulgação/Ecovias

Motoristas que pretendem passar pela BR-101, em Anchieta, na tarde desta quinta-feira (1º), devem ficar atentos. O km 370,9 da rodovia será totalmente interditado das 15h às 16h para a realização de um desmonte de rochas.

Durante uma hora, veículos e pedestres não poderão acessar o trecho. O bloqueio busca garantir a segurança durante a operação, que contará com o uso controlado de explosivos.

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Após a detonação, as equipes vão avaliar as condições da pista e iniciar a retirada do material. Caso seja necessário, o trânsito poderá funcionar no sistema Pare e Siga até a conclusão da limpeza.

Operação deve retirar mais de 6,8 mil m³ de rochas

A previsão é retirar aproximadamente 6.831 m³ de material rochoso. O serviço integra as obras de duplicação da BR-101 Sul.

As intervenções acontecem entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho entre Anchieta e Iconha. A previsão é concluir essas obras até o fim de 2026.

O serviço desta quinta-feira dependerá também das condições do tempo. Em caso de chuva ou condições meteorológicas desfavoráveis, a operação poderá ser cancelada e remarcada por segurança.

Motoristas que circularem pela região devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização instalada no trecho.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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