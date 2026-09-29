Voto nas Eleições 2026 pode dispensar prova de vida do INSS; entenda

Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS que comparecerem às urnas nas Eleições 2026 poderão ter uma tarefa a menos: a presença registrada pela Justiça Eleitoral é um dos eventos utilizados pelo Instituto para realizar automaticamente a prova de vida.

Na prática, o INSS cruza informações de diferentes bases do governo para verificar se o beneficiário está vivo. O comparecimento eleitoral faz parte dos dados que podem ser considerados nessa análise, dispensando o deslocamento ao banco ou a uma agência apenas para realizar a comprovação.

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no próximo domingo, 4 de outubro. A troca de informações entre a Justiça Eleitoral e órgãos públicos segue regras de acesso e proteção de dados previstas na Resolução TSE nº 23.656/2021. A utilização dos dados para a prova de vida segue as normas estabelecidas pelo INSS.

Quem não votar perderá o benefício?

Não. O TSE ressalta que deixar de comparecer à votação não provoca, por si só, o bloqueio do benefício do INSS. A eleição é apenas uma das fontes utilizadas para comprovar que o beneficiário está vivo.

Quando não há registro de comparecimento às urnas, o INSS busca outras informações nas bases governamentais por meio do sistema SIRIS. Entre os eventos que podem servir para a comprovação estão emissão de documentos, atendimentos e outras movimentações registradas pelo poder público.

O beneficiário só precisa tomar providências quando o INSS não encontra informações suficientes para realizar a comprovação automática. A situação da prova de vida pode ser consultada pelo Meu INSS ou pela Central 135.

Milhões já tiveram prova de vida atualizada com dados eleitorais

O cruzamento com a base da Justiça Eleitoral já foi utilizado anteriormente. Segundo o INSS, em 2024 foram identificados eventos eleitorais relacionados a mais de 20,9 milhões de beneficiários, o que contribuiu para atualizar aproximadamente 5 milhões de provas de vida.

Atualmente, a prova de vida alcança cerca de 40 milhões de beneficiários ativos, entre aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais. O modelo prioriza o cruzamento automático de informações públicas para reduzir a necessidade de deslocamentos.

Confira as orientações oficiais do INSS sobre a prova de vida nas Eleições 2026

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