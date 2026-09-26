Bairros de Cachoeiro recebem segunda etapa da vacinação antirrábica
Campanha atende cães e gatos a partir de três meses de idade em diversos bairros; alguns pontos funcionam somente até as 11h.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realiza, neste sábado (26), a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva 2026. A imunização é destinada a cães e gatos com idade a partir de três meses.
A vacinação acontece, em geral, das 8h às 16h, em diferentes pontos do município. Em alguns locais, porém, o atendimento será encerrado às 11h. A orientação é para que os tutores confiram previamente o horário do ponto escolhido.
Leia também: Crueldade! Cachorro é socorrido pela GCM após ser baleado em Cachoeiro
Nesta etapa, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) distribuiu os locais de vacinação por diversos bairros para facilitar o acesso da população.
Confira os pontos de vacinação
- União – CRAS Alto União e Emeb Monteiro Lobato;
- Álvares Tavares – Universo Rural (até as 11h);
- Monte Belo – Emeti Newton Ferreira de Almeida;
- Nossa Senhora da Glória – Associação de Moradores (até as 11h);
- Amaral – Quadra de Esportes;
- Costa e Silva – Emeb José Paineiras;
- Sumaré – EEEF Fraternidade e Luz;
- Bela Vista – Seminário Bom Pastor;
- Paraíso – Emeb Waldy Freitas;
- São Geraldo – Igreja Batista;
- Amarelo – Amobam;
- Alto Amarelo – Emeb Virgínia Athayde Coelho;
- Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel;
- Basileia – Emeb Maria Tereza Brandão de Melo;
- Recanto – Casa Mestre Silastiel;
- Nova Brasília – Ginásio Municipal “Nello Volla Borelli”;
- Otton Marins – Emeb Rotary;
- Zumbi – Emeb Julieta Depes;
- Alto Eucalipto – Emeb Governador Eurico Vieira de Resende;
- Alto Zumbi – Emeb Normilia da Cunha dos Santos;
- Ferroviários – Semus;
- Valão – Unidade de Saúde;
- Teixeira Leite – Emeb Elísio Cortes;
- Vila Rica – Igreja Batista do Vila Rica (até as 11h);
- Vila Rica – Emeb “Anísio Vieira de Almeida Ramos”;
- Alto Vila Rica – Igreja Santa Rita de Cássia.
Além desses locais, a vacinação também estará disponível na Secretaria Municipal de Saúde durante os dias de campanha e na Unidade de Vigilância de Zoonoses, antigo Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Aeroporto.
Para garantir a segurança durante a aplicação da vacina, os tutores devem levar os cães com guia e coleira. Animais agressivos precisam usar focinheira. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.
A Semus também recomenda que os responsáveis levem o cartão de vacinação do animal. Crianças devem comparecer acompanhadas por um responsável.
A vacinação contra a raiva ajuda a prevenir uma doença infecciosa grave que pode atingir mamíferos, inclusive seres humanos. A imunização dos animais contribui para reduzir o risco de transmissão e reforça a proteção da saúde pública.
Terceira etapa em outubro
A campanha terá continuidade em Cachoeiro. A terceira etapa está prevista para 17 de outubro, Dia Nacional de Vacinação Antirrábica, com novos pontos de imunização no município.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726