Bairros de Cachoeiro recebem segunda etapa da vacinação antirrábica

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realiza, neste sábado (26), a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva 2026. A imunização é destinada a cães e gatos com idade a partir de três meses.

A vacinação acontece, em geral, das 8h às 16h, em diferentes pontos do município. Em alguns locais, porém, o atendimento será encerrado às 11h. A orientação é para que os tutores confiram previamente o horário do ponto escolhido.

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Nesta etapa, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) distribuiu os locais de vacinação por diversos bairros para facilitar o acesso da população.

Confira os pontos de vacinação

União – CRAS Alto União e Emeb Monteiro Lobato;

– CRAS Alto União e Emeb Monteiro Lobato; Álvares Tavares – Universo Rural (até as 11h);

– Universo Rural (até as 11h); Monte Belo – Emeti Newton Ferreira de Almeida;

– Emeti Newton Ferreira de Almeida; Nossa Senhora da Glória – Associação de Moradores (até as 11h);

– Associação de Moradores (até as 11h); Amaral – Quadra de Esportes;

– Quadra de Esportes; Costa e Silva – Emeb José Paineiras;

– Emeb José Paineiras; Sumaré – EEEF Fraternidade e Luz;

– EEEF Fraternidade e Luz; Bela Vista – Seminário Bom Pastor;

– Seminário Bom Pastor; Paraíso – Emeb Waldy Freitas;

– Emeb Waldy Freitas; São Geraldo – Igreja Batista;

– Igreja Batista; Amarelo – Amobam;

– Amobam; Alto Amarelo – Emeb Virgínia Athayde Coelho;

– Emeb Virgínia Athayde Coelho; Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel;

– Igreja Católica Santo Ezequiel; Basileia – Emeb Maria Tereza Brandão de Melo;

– Emeb Maria Tereza Brandão de Melo; Recanto – Casa Mestre Silastiel;

– Casa Mestre Silastiel; Nova Brasília – Ginásio Municipal “Nello Volla Borelli”;

– Ginásio Municipal “Nello Volla Borelli”; Otton Marins – Emeb Rotary;

– Emeb Rotary; Zumbi – Emeb Julieta Depes;

– Emeb Julieta Depes; Alto Eucalipto – Emeb Governador Eurico Vieira de Resende;

– Emeb Governador Eurico Vieira de Resende; Alto Zumbi – Emeb Normilia da Cunha dos Santos;

– Emeb Normilia da Cunha dos Santos; Ferroviários – Semus;

– Semus; Valão – Unidade de Saúde;

– Unidade de Saúde; Teixeira Leite – Emeb Elísio Cortes;

– Emeb Elísio Cortes; Vila Rica – Igreja Batista do Vila Rica (até as 11h);

– Igreja Batista do Vila Rica (até as 11h); Vila Rica – Emeb “Anísio Vieira de Almeida Ramos”;

– Emeb “Anísio Vieira de Almeida Ramos”; Alto Vila Rica – Igreja Santa Rita de Cássia.

Além desses locais, a vacinação também estará disponível na Secretaria Municipal de Saúde durante os dias de campanha e na Unidade de Vigilância de Zoonoses, antigo Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Aeroporto.

Para garantir a segurança durante a aplicação da vacina, os tutores devem levar os cães com guia e coleira. Animais agressivos precisam usar focinheira. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.

A Semus também recomenda que os responsáveis levem o cartão de vacinação do animal. Crianças devem comparecer acompanhadas por um responsável.

A vacinação contra a raiva ajuda a prevenir uma doença infecciosa grave que pode atingir mamíferos, inclusive seres humanos. A imunização dos animais contribui para reduzir o risco de transmissão e reforça a proteção da saúde pública.

Terceira etapa em outubro

A campanha terá continuidade em Cachoeiro. A terceira etapa está prevista para 17 de outubro, Dia Nacional de Vacinação Antirrábica, com novos pontos de imunização no município.

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