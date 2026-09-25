Crueldade! Cachorro é socorrido pela GCM após ser baleado em Cachoeiro

Um cachorro foi encontrado ferido e com sinais de sangramento na manhã de quarta-feira (23), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para verificar a situação e encontrou o cão caído, com dificuldade para se locomover. De acordo com o boletim de ocorrência, o animal apresentava lesão aparentemente compatível com disparo de arma de fogo.

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Diante do estado do animal, a Guarda Civil Municipal acionou imediatamente o setor de Bem-Estar Animal, ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), para prestar o atendimento necessário.

A ocorrência foi registrada, inicialmente, como crime contra a fauna, com referência a maus-tratos e lesão provocada por arma de fogo. O caso foi apresentado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, responsável pelas providências cabíveis.



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