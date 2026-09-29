Banda Casaca abre 1º Oktober Fest de Cachoeiro no dia 9 de outubro

Banda Casaca será uma das atrações do feriadão em Cachoeiro de Itapemirim. O grupo capixaba vai abrir a programação musical do 1º Oktober Fest Cachoeiro, no dia 9 de outubro, na Estação Ferroviária.

O festival segue até o dia 12 e será realizado junto à Feira de Negócios Capixaba (FECAP). A proposta reúne entretenimento, gastronomia e empreendedorismo em um mesmo espaço. A expectativa dos organizadores é receber mais de 30 mil visitantes durante os quatro dias.

Além dos shows, até 12 cervejarias artesanais devem participar do evento. A programação também terá food trucks, gastronomia, artesanato, agronegócio, área kids e espaços destinados à geração de negócios.

Casaca abre programação musical

Primeira atração musical confirmada, a Banda Casaca leva para o festival uma trajetória iniciada em 1999. O grupo surgiu com uma proposta de unir elementos da música pop ao congo, manifestação tradicional da cultura capixaba.

O primeiro álbum, No Tambor, na Casaca e na Guitarra, chegou ao público em 2000. O trabalho reuniu músicas como “Sereia”, “Anjo Samile”, “Da Da Da” e “Ondas do Barrão”.

A projeção alcançada pelo grupo resultou em um contrato com a Sony Music e apresentações em diferentes partes do Brasil. Em 2004, a música “Da Da Da” também foi utilizada para despertar o robô Spirit, da NASA, durante uma missão em Marte.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, a escolha da banda para a abertura aproxima o festival da identidade cultural do Espírito Santo.

“A Banda Casaca tem uma ligação muito forte com a identidade cultural do Espírito Santo. Abrir o nosso Oktober Fest com um grupo dessa importância é uma forma de valorizar a música capixaba e oferecer ao público uma experiência que reúne cultura, lazer e entretenimento”, afirma.

Festival terá cervejarias, gastronomia e negócios

As cervejarias artesanais também terão destaque na primeira edição. O planejamento prevê espaço para até 12 empresas apresentarem seus produtos ao público.

A realização simultânea da FECAP amplia a programação para outros segmentos. Empreendedores do artesanato, agronegócio, gastronomia e diferentes áreas também participarão das atividades.

Segundo Wanderson Amorim, a intenção é transformar a Estação Ferroviária em um ponto de encontro durante o feriadão e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades para os negócios locais e regionais.

“Queremos que a Estação Ferroviária seja um grande ponto de encontro durante o feriadão. A presença das cervejarias artesanais, da gastronomia, dos food trucks, do artesanato e do agronegócio cria oportunidades para quem empreende e movimenta diferentes setores da economia”, destaca.

Mais de 30 mil visitantes são esperados

A organização projeta público superior a 30 mil pessoas entre os dias 9 e 12 de outubro. A expectativa é que a movimentação alcance também setores como comércio, alimentação, serviços, hotelaria e turismo.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realiza o 1º Oktober Fest Cachoeiro em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil e apoio da Aderes. A organização divulgará a programação completa nos canais oficiais do evento e da Prefeitura.

Serviço

Oktober Fest Cachoeiro

Data: 9 a 12 de outubro de 2026

9 a 12 de outubro de 2026 Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim

Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim Contato comercial: Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp

Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp E-mail: [email protected]

Instagram do evento: https://www.instagram.com/oktoberfestcachoeiro/

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