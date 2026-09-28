Cidades

Com expectativa de 30 mil pessoas, Oktober Fest de Cachoeiro vira vitrine para marcas; participe

Evento acontece de 9 a 12 de outubro, junto à FECAP, e terá cervejarias, gastronomia, música, área kids e espaços voltados a negócios e ativações de marcas.

Foto: ilustrativa

Cachoeiro de Itapemirim vai receber, entre os dias 9 e 12 de outubro, a primeira edição da Oktober Fest Cachoeiro, realizada simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP).

A expectativa é de que mais que 30 mil pessoas participem dos quatro dias de programação. Além do entretenimento, o evento também contará com divulgação de marcas e aproximação entre empresas e consumidores.

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A programação prevê a participação de até 12 cervejarias artesanais, além de food trucks, música, área kids, agronegócio, artesanato e estandes de negócios.

A realização conjunta com a FECAP amplia o espaço destinado a empreendedores e empresas interessadas em apresentar produtos, realizar ações promocionais e fortalecer a presença junto ao público regional.

“Mais do que uma festa, estamos a trabalhar para que a Oktober Fest seja uma ferramenta de desenvolvimento. A expectativa de receber mais de 30 mil pessoas mostra o potencial do evento para movimentar o comércio, a gastronomia, os serviços, a hotelaria e toda a cadeia ligada ao turismo”, afirma o presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, Elias Carvalho.

Oportunidade para empresas

Uma das novidades do evento, são as cotas de patrocínio e espaços para exposição durante o evento. As possibilidades incluem ativações de marca, presença em áreas estratégicas e participação na divulgação digital.

Segundo os organizadores, a diversidade da programação busca atrair famílias, turistas, empresários e consumidores durante os quatro dias, criando oportunidades para empresas ampliarem a visibilidade e apresentarem produtos e serviços.

“O 1º Oktober Fest de Cachoeiro nasce com uma proposta muito especial. Ao lado da FECAP, vamos criar um ambiente de oportunidades para as marcas de Cachoeiro e da região”, destaca Luan Ola, diretor comercial do AQUINOTICIAS.COM, responsável pela promoção do evento.

As empresas interessadas em participar como patrocinadoras ou expositoras já podem entrar em contato com a organização para conhecer os planos comerciais e as cotas disponíveis.

Serviço

Oktober Fest Cachoeiro

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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