Banda Royal Six é destaque desta sexta-feira no Cores & Sabores em Presidente Kennedy
Programação desta sexta-feira (18) começa com aula-show da chef Christian Schayder, seguida por Lucas Gomes e Banda Royal Six.
O Cores & Sabores – Festival da Primavera continua nesta sexta-feira (18), em Presidente Kennedy, com uma programação que reúne gastronomia e música no Parque de Exposições.
A noite começa às 19h, com uma aula-show comandada pela chef Christian Schayder. A chef vai preparar risotos, purê de mandioca e outros pratos que valorizam os sabores e ingredientes da gastronomia regional.
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Em seguida, Lucas Gomes sobe ao palco para animar o público. E o encerramento da noite fica por conta da banda Banda Royal Six.
Além dos shows e das atividades gastronômicas, o Cores & Sabores também reúne feira de empreendedorismo e outras atrações ao longo dos três dias. A entrada é gratuita durante todos os dias do evento.
SERVIÇO: Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera
- O que é: Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera.
- Quando: Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro.
- Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.
- Entrada: 100% Gratuita todos os dias.
- Instagram do evento: @festivaldaprimaverakennedyes
Programação de Atrações:
Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola
Quinta-feira (17): Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca
Sexta-feira (18): Lucas Gomes, Banda Royal SixReceba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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