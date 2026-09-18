Banda Royal Six é destaque desta sexta-feira no Cores & Sabores em Presidente Kennedy

O Cores & Sabores – Festival da Primavera continua nesta sexta-feira (18), em Presidente Kennedy, com uma programação que reúne gastronomia e música no Parque de Exposições.

A noite começa às 19h, com uma aula-show comandada pela chef Christian Schayder. A chef vai preparar risotos, purê de mandioca e outros pratos que valorizam os sabores e ingredientes da gastronomia regional.

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Em seguida, Lucas Gomes sobe ao palco para animar o público. E o encerramento da noite fica por conta da banda Banda Royal Six.

Além dos shows e das atividades gastronômicas, o Cores & Sabores também reúne feira de empreendedorismo e outras atrações ao longo dos três dias. A entrada é gratuita durante todos os dias do evento.

SERVIÇO: Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera

O que é: Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera.

Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera. Quando: Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro.

Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro. Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.

Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES. Entrada: 100% Gratuita todos os dias.

100% Gratuita todos os dias. Instagram do evento: @festivaldaprimaverakennedyes

Programação de Atrações:

Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola

Quinta-feira (17): Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca

Sexta-feira (18): Lucas Gomes, Banda Royal Six

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