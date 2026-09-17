Cidades

Começa hoje o Cores & Sabores: Festival da Primavera em Presidente Kennedy

Primeiro dia do festival terá Concurso da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca, além de gastronomia e feira de empreendedores.

Foto: Divulgação

Presidente Kennedy recebe, nesta quinta-feira (17), a abertura do Cores & Sabores: Festival da Primavera, com programação gratuita no Parque de Exposições.

O primeiro dia terá como destaque o tradicional Concurso da Rainha da Primavera, que integra a abertura do evento e movimenta a programação cultural da noite.

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Depois do concurso, o público poderá acompanhar as apresentações da DJ Manux e da Banda Casaca.

Além das atrações musicais, o festival reúne gastronomia e feira de empreendedores, com espaço destinado à valorização dos participantes e dos produtos apresentados durante o evento.

Programação segue até sábado

Na sexta-feira (18), o palco recebe Lucas Gomes e a Banda Royal Six. Já no sábado (19), o encerramento terá apresentações do Grupo Samba Muleque e da Banda Show da Viola.

O público poderá participar gratuitamente dos três dias de programação.

SERVIÇO: Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera

  • O que é: Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera.
  • Quando: Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro.
  • Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.
  • Entrada: 100% Gratuita todos os dias.
  • Instagram do evento: @festivaldaprimaverakennedyes

Programação de Atrações:

  • Quinta-feira (17): Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca
  • Sexta-feira (18): Lucas Gomes, Banda Royal Six
  • Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola
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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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