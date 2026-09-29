Bebê foge de creche e vai sozinho até escritório onde mãe trabalha

Uma criança de apenas 1 ano e 6 meses saiu sozinha de uma creche e caminhou até o local onde a mãe trabalha, em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina. Câmeras de segurança registraram parte do trajeto feito pelo menino.

A mãe deixou o filho na creche por volta das 7h20. Cerca de 30 minutos depois, imagens de monitoramento flagraram a criança andando sozinha pela rua.

Durante o percurso, o menino aparece atravessando uma avenida sem a companhia de um adulto. Em seguida, ele continua caminhando em direção ao escritório onde a mãe trabalha.

O estabelecimento fica a aproximadamente 50 metros da creche. Ao chegar ao local, a criança bateu na porta do escritório.

Uma funcionária abriu a porta e reconheceu o menino. A criança conseguiu, portanto, chegar ao trabalho da mãe após deixar a creche sozinha.

Após o ocorrido, a mãe procurou as autoridades e registrou um boletim de ocorrência.

As informações disponíveis não detalham como a criança conseguiu deixar a creche sem acompanhamento.

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