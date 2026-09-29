Menina de 2 anos é morta a golpes de martelo pelo irmão enquanto brincava

Uma menina de apenas 2 anos morreu após ser atingida com golpes de martelo na cabeça, na manhã desta segunda-feira (28), em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. O principal suspeito é o irmão da criança, de 21 anos, que fugiu após o crime e está sendo procurado pela Polícia Civil.

O ataque aconteceu em um pequeno barraco de madeira, em uma área de ocupação na Vila São Jorge. A menina brincava com uma mangueira quando foi golpeada na cabeça.

Leia mais: Polícia identifica mortos em acidente com ônibus na BR-262 em Ibatiba

A criança chegou a ser socorrida com vida e encaminhada para um hospital. Apesar do atendimento, ela não resistiu aos ferimentos.

Durante a perícia, equipes da Polícia Científica encontraram o martelo que teria sido usado no ataque. Os peritos também localizaram um par de chinelos que pode ter sido deixado pelo suspeito durante a fuga.

O irmão da vítima, identificado como Richard Reine Nogueira Santos Passos, de 21 anos, é apontado como principal suspeito. Conforme as informações do caso, apesar de ser maior de idade, ele é considerado incapaz em razão de problemas de saúde mental.

A investigação busca agora reconstruir a dinâmica do crime. A polícia apura se os irmãos estavam sozinhos no imóvel no momento do ataque e quem era responsável pelos cuidados deles.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga o assassinato. A Polícia Civil também realiza buscas para localizar o suspeito.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui