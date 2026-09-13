"Bem-vindo ao Espírito Santo": o DJ capixaba que virou trend nacional
A força de uma trend se mede pelo seu engajamento orgânico, e a criação do DJ furou a bolha com uma rapidez impressionante.
O vídeo viralizou nas redes sociais, colocando a batida regional no topo dos vídeos curtos mais assistidos do país
Se você rolou o feed nas últimas semanas, é quase impossível não ter sido impactado pela batida marcante acompanhada da frase “Sejam bem-vindos ao Espírito Santo”. O áudio viralizou de forma estrondosa, cruzou as fronteiras estaduais e dominou os vídeos do Brasil inteiro. Mas afinal, quem está por trás desse hit que não sai da cabeça da internet?
O responsável por colocar o Estado no topo das tendências digitais é o DJ Luka Martins. Conhecido como “Lukão DJ”, ele realizou uma apresentação que rapidamente viralizou nas redes sociais. O sucesso dessa batida foi tão grande que gerou um verdadeiro efeito cascata: após as postagens, diversos outros vídeos publicados em seus perfis também começaram a ganhar destaque e conquistar milhares de visualizações.
A força de uma trend se mede pelo seu engajamento orgânico, e a criação do DJ furou a bolha com uma rapidez impressionante. O vídeo já foi utilizado em milhares de publicações e releituras, atraindo a atenção de gigantes da internet, do esporte e do entretenimento. Entre as personalidades que já se renderam à batida estão:
Casimiro Miguel: O gigante do entretenimento digital e comandante da Cazé TV embarcou na trend.
Ronaldinho Gaúcho: O “Bruxo” do futebol mundial também foi um dos personagens que se transformaram no vídeo, provando que o hit do Espírito Santo não tem fronteiras.
Renato Cariani: Um dos maiores nomes do segmento fitness do Brasil também apareceu em nova releitura.
Para entender a dimensão desse sucesso, o AQUINOTICIAS.COM acompanhou os bastidores desse fenômeno. Sobre a criação inusitada da música, Lukão relembra como tudo aconteceu de forma espontânea:
“Tudo isso começou com uma gravação de set em um dia aleatório de jogo do Brasil. Peguei o microfone e, antes de soltar uma música com beat capixaba, falei: ‘Todos sejam bem-vindos ao Espírito Santo’. O resultado foi tão bizarro que até páginas de inteligência artificial lá da Itália fizeram vídeos com o meu set e a minha voz”, relata o DJ.
O sucesso da faixa vai muito além das dancinhas. A repetição constante do áudio desperta a curiosidade de potenciais turistas e gera uma onda de pertencimento entre os capixabas. Em tom de orgulho pelas raízes, Lukão deixa um recado sobre o impacto da viralização para a cena local:
“Graças a Deus, é o reconhecimento merecido do meu Estado, que tem talento de sobra. Comecem a olhar para o Espírito Santo com um carinho especial, porque assim como eu, que sou um cara esforçado, aqui tem vários talentos incríveis.”
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