Biodiversidade capixaba vira tema de exposição fotográfica com exibição até 1º de novembro

A biodiversidade do Espírito Santo ganha destaque em uma exposição fotográfica aberta ao público em Santa Teresa. A mostra “Biodiversidade Capixaba: histórias visuais de Leonardo Merçon” reúne 11 imagens registradas pelo fotógrafo de natureza e fundador do Instituto Últimos Refúgios.

A exposição está instalada no Auditório Augusto Ruschi, no Museu de Biologia Professor Mello Leitão, e apresenta diferentes ambientes da Mata Atlântica capixaba por meio de registros feitos ao longo da trajetória de Leonardo Merçon.

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As fotografias também resgatam histórias vividas pelo fotógrafo em contato com a fauna, a flora e as paisagens do Espírito Santo.

A iniciativa marca os 20 anos de atuação de Leonardo Merçon. Ao longo desse período, ele desenvolveu projetos voltados à aproximação entre o público e a natureza por meio da fotografia e de outras ações culturais.

A mostra tem curadoria de Iasmin Macedo e organização visual de Marcella Rosa, ambas do Instituto Últimos Refúgios.

A visitação é gratuita e segue até 1º de novembro, de terça a domingo, das 8h às 17h, no Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa.

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