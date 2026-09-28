Biodiversidade capixaba vira tema de exposição fotográfica com exibição até 1º de novembro
Mostra reúne 11 fotografias de Leonardo Merçon e pode ser visitada gratuitamente até 1º de novembro no Museu de Biologia Professor Mello Leitão.
A biodiversidade do Espírito Santo ganha destaque em uma exposição fotográfica aberta ao público em Santa Teresa. A mostra “Biodiversidade Capixaba: histórias visuais de Leonardo Merçon” reúne 11 imagens registradas pelo fotógrafo de natureza e fundador do Instituto Últimos Refúgios.
A exposição está instalada no Auditório Augusto Ruschi, no Museu de Biologia Professor Mello Leitão, e apresenta diferentes ambientes da Mata Atlântica capixaba por meio de registros feitos ao longo da trajetória de Leonardo Merçon.
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As fotografias também resgatam histórias vividas pelo fotógrafo em contato com a fauna, a flora e as paisagens do Espírito Santo.
A iniciativa marca os 20 anos de atuação de Leonardo Merçon. Ao longo desse período, ele desenvolveu projetos voltados à aproximação entre o público e a natureza por meio da fotografia e de outras ações culturais.
A mostra tem curadoria de Iasmin Macedo e organização visual de Marcella Rosa, ambas do Instituto Últimos Refúgios.
A visitação é gratuita e segue até 1º de novembro, de terça a domingo, das 8h às 17h, no Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa.
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