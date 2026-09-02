2º Cine Marapé abre inscrições para produções de cinema ambiental no ES

O Município de Atílio Vivácqua, localizado no sul do Espírito Santo, consolidou-se como uma referência em protagonismo ambiental na Região Sul Capixaba. Conciliando a forte tradição da agricultura familiar com a preservação da Mata Atlântica, a cidade se destaca pela implementação de políticas públicas integradas que unem o setor produtivo rural e a conservação da biodiversidade.

Práticas Sustentáveis em Destaque

As ações socioambientais do município baseiam-se em projetos práticos com impacto direto na comunidade:

Projeto Curral Sustentável: Uma iniciativa de destaque voltada para produtores de leite. Ela estimula o uso de esterqueiras para coletar e tratar os dejetos bovinos, transformando resíduos orgânicos em biofertilizantes e impedindo a contaminação do solo e de cursos d’água.

Águas de Nossa Comunidade & Barraginhas: Focado na segurança hídrica, o município executa obras de retenção de erosão e construção de barraginhas e caixas secas para captação de água da chuva. Isso garante o reabastecimento do lençol freático e a recarga de nascentes essenciais para a lavoura e o consumo humano.

Parceria com o Projeto Reflorestar: Atua fortemente na restauração do ciclo hidrológico por meio do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para preservação de matas nativas.

Gestão de Resíduos: Avanços importantes na coleta seletiva com a inclusão e valorização da associação de catadores local (Recicla Marapé).

Reconhecimentos

O esforço em governança verde rendeu ao município importantes vitórias no Prêmio Biguá de Sustentabilidade (promovido pela TV Gazeta Sul, afiliada da Rede Globo) na categoria “Prefeitura”. Atílio Vivácqua já faturou a premiação em múltiplas edições graças ao impacto social e ecológico de suas frentes de trabalho rurais. Além disso, a vocação para o ecoturismo, com marcos como o Monumento Natural Serra das Torres e a Pedra das Caveiras, atrai o reconhecimento do turismo ecológico nacional. Inscrições gratuitas de 25 de setembro a 12 de outubro de 2026

SOBRE O FESTIVAL

O Município de Atílio Vivacqua, a Instância de Governança Regional do Turismo Região Sul Capixaba dos Vales e Café, a Política Nacional Aldir Blanc, o Ministério da Cultura e o Governo Federal convidam toda a sociedade audiovisual para o 2º CINE MARAPÉ.

O evento busca obras audiovisuais no formato de curta metragem, de até 15 minutos, que apresentem em suas narrativas o meio ambiente como protagonista. O Festival deseja reunir filmes que abordem a proteção integral ao meio ambiente em todas as suas possibilidades e práticas.

Caberá aos alunos do 9º ano da Rede Municipal de Educação realizar filmes de até 5 minutos com base nos temas: mudanças climáticas e Pedra das Caveiras.

A proposta é utilizar o cinema como instrumento articulador e interdisciplinar junto às escolas e à comunidade objetivando a sensibilização e o fortalecimento de vínculos junto ao MONAST – Monumento Natural Serra das Torres, considerada a maior unidade de conservação de proteção integral do Estado do Espírito Santo.

Além da exibição de filmes sobre o meio ambiente, o projeto prevê a execução de cinema itinerante nas comunidades rurais, oficinas nas escolas da rede municipal, palestras, “bicicletaço” ecológico, debates com crianças e plantio de árvores.

Os filmes inscritos serão selecionados por uma equipe de curadores locais que fará a seleção das obras audiovisuais para concorrerem às Mostras.

MOSTRAS COMPETITIVAS

O Monast é um dos maiores refúgios de biodiversidade da Mata Atlântica no Estado. A região abriga uma rica fauna com dezenas de espécies que só existem ali e estão ameaçadas de extinção. As mostras do Festival homenagearão essas espécies raras.

O CINE MARAPÉ terá 3 Mostras Competitivas:

Mostra “Perereca-macaco” (Phasmahyla lisbella): premiará com o valor de R$1.000,00 (um mil reais) o melhor filme nacional, eleito pelo voto popular, realizado por cineastas de todas as partes do Brasil.

Mostra “Sapinho-de-Serra-das-Torres” (Euparkerella robusta): premiará com o valor de R$1.000,00 (um mil reais) o melhor filme local, eleito pelo voto popular, realizado pelos residentes do Município de Atílio Vivacqua.

Mostra “Sapo-pulga” (Brachycephalus didactylus): premiará com o valor de R$1.000,00 (um mil reais) o melhor filme produzido pelos alunos do 9º ano da Rede Municipal de Educação, eleito pelo júri. O prêmio será destinado à conta da Escola e deverá ser absorvido nas práticas pedagógicas de educação ambiental.

FORMATO E DIREITOS AUTORAIS

Os filmes selecionados deverão ser enviados em formato digital, FULL HD, MP4, para o e-mail [email protected] por meio de links de transferência sem prazo de expiração para o download. A obra selecionada não será aceita em plataformas que limitem o período de download.

Os realizadores das obras inscritas autorizam o Festival a divulgar imagens, títulos, sons ou pequenos trechos em vídeo (de até 30 segundos) de suas obras nas plataformas digitais e materiais de divulgação do evento, de forma gratuita e sem ônus. Esta utilização dar-se-á exclusivamente para objetivos culturais e promocionais do Festival, sem qualquer fim comercial.

O responsável pela inscrição declara estar ciente de que a não seleção da obra pela curadoria não enseja qualquer tipo de reparação moral, civil ou comercial por parte da organização do evento.

Os realizadores dos filmes selecionados para as Mostras Competitivas autorizam a exibição online e a execução pública presencial de suas obras no âmbito da programação oficial do evento. Tais autorizações são concedidas de forma gratuita, não onerosa e sem contrapartidas financeiras devidas pelo Festival aos proponentes.

Os conteúdos poderão ser transmitidos na modalidade “ao vivo”, “live” e/ou “streaming” por meio do canal oficial do Festival na plataforma YouTube, ocorrendo de forma simultânea ou programada com a projeção audiovisual para o público presente.

A exibição online na plataforma ficará disponível exclusivamente durante o período de realização do Festival, sendo o conteúdo removido ou privado imediatamente após o encerramento do evento, salvo autorização expressa em contrário, por escrito, emitida pelo realizador da obra. Toda e qualquer exibição online ou execução pública deverá ser utilizada somente para objetivos culturais, sem fins comerciais.

É de inteira e exclusiva responsabilidade do responsável pela inscrição garantir que a obra audiovisual possui todas as licenças, autorizações e direitos de execução pública das composições musicais e fonogramas (trilha sonora) utilizados. O Festival não se responsabiliza por eventuais cobranças de direitos autorais decorrentes da execução pública musical junto ao ECAD ou associações congêneres, cabendo ao realizador responder por quaisquer questionamentos de terceiros.

DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA

Os realizadores dos filmes selecionados autorizam o evento a divulgar imagens, títulos, sons e/ou pequenos trechos em vídeo das obras, bem como seus próprios nomes, biografias e imagens individuais, para exibição na internet, redes sociais e/ou em publicações impressas, sonoras e televisivas, exclusivamente para fins de promoção e difusão cultural do Festival.

DA PROTEÇÃO DOS DADOS (LGPD)

O CINE MARAPÉ obriga-se a atuar em estrita conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais (Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018).

Os dados pessoais coletados no formulário de inscrição (Nome Completo, Telefone, E-mail, CPF e Função no Filme) serão utilizados única e exclusivamente para as finalidades de: identificação da autoria da obra, triagem de seleção, comunicação direta com os responsáveis, organização da grade de exibição e emissão de certificados ou premiações.

O Festival adota medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger os dados coletados contra acessos não autorizados. Os dados serão armazenados de forma segura até a prestação final do projeto, sendo permanentemente eliminados após este prazo.

Ao realizar a inscrição, o titular dos dados manifesta seu consentimento livre e informado com o tratamento descrito, ficando resguardado o seu direito de solicitar a retificação ou exclusão de seus dados a qualquer momento pelo e-mail oficial do evento.

A inscrição no 2º CINE MARAPÉ implica na plena ciência e aceitação integral deste Regulamento.

Dúvidas ou informações: [email protected] ou (28)99994-1609 (Jussan Silva e Silva)

Inscreva a sua obra aqui: https://forms.gle/Y7vZtNzcrJMvv3Xa8

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