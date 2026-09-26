BlackSete encerra programação deste sábado na FECAP do Bairro de Fátima
Programação deste sábado (26) terá três atrações musicais, além de gastronomia, pequenos negócios e espaço de recreação no Bairro de Fátima.
A Feira Capixaba de Negócios (FECAP) entra no segundo dia de programação neste sábado (26), na Praça Libertadores da América, no Bairro de Fátima, na Serra. O público poderá aproveitar gastronomia, exposição de pequenos negócios e três atrações musicais.
A programação de shows começa às 18h, com a cantora Chelly. Mais tarde, às 21h, Allan Carvalho sobe ao palco.
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A banda BlackSete encerra a programação musical deste sábado, com apresentação marcada para as 23h.
Além dos shows, a FECAP reúne 31 expositores. Desse total, 17 espaços integram a área gastronômica, com opções como lanches, massas, comida japonesa, acarajé, frango frito, pastel, pizzas, doces, sorvetes, açaí e drinks.
Outros 14 espaços recebem pequenos negócios de diferentes segmentos. Participam microempreendedores individuais, artesãos, representantes da economia solidária, produtores do agronegócio e associações.
O evento também promove ações de sustentabilidade, com coleta seletiva de resíduos e utilização de copos ecológicos para o consumo de chope. As famílias ainda encontram uma área de recreação paga, com brinquedos infláveis para as crianças.
Com entrada gratuita, a FECAP segue até domingo (27). A expectativa da organização é receber mais de 3 mil pessoas durante os três dias de programação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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