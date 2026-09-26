Banda Djavú é destaque deste sábado no Festival do Abacaxi, em Marataízes

O Festival do Abacaxi 2026 entra no segundo dia de programação neste sábado (26), em Brejo dos Patos, Marataízes. A agenda reúne atividades esportivas, homenagens, concurso e shows ao longo do dia.

A programação começa às 8h, com o Passeio Ciclístico. Mais tarde, às 18h30, o festival realiza um momento de homenagens.

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A música começa às 19h, com apresentação de David Babin. Logo depois, às 20h, acontece um dos momentos mais tradicionais da festa: o Concurso Rainha do Abacaxi.

Às 21h, Flesh Martins sobe ao palco. O encerramento da noite fica por conta da Banda Djavú, com show marcado para as 22h30.

Além da programação deste sábado, o Festival do Abacaxi segue até domingo (27), quando acontecem a Corrida do Abacaxi, o Concurso Culinário, o show infantil do Papa-Léguas e a apresentação de Misaias Oliveira.

A festa acontece em Brejo dos Patos e reúne música, esporte, tradição e atividades culturais durante três dias.

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