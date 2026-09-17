Boate vira alvo da PM e mais de 6,8 kg de drogas são apreendidos em Alegre
Maconha e crack foram encontrados durante uma ação no distrito de Celina; duas pessoas foram levadas para a delegacia.
Mais de 6,8 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (16), durante uma ação no distrito de Celina, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a PM, militares do 3º Batalhão receberam informações de que uma mulher estaria em uma boate com grande quantidade de entorpecentes. Parte da droga, conforme a denúncia, teria como destino o município de Guaçuí.
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Durante a abordagem, os policiais apreenderam aproximadamente 6,76 quilos de maconha e cerca de 103 gramas de crack.
Os militares também recolheram uma balança de precisão, um aparelho celular, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e R$ 1.571 em dinheiro.
Uma mulher e o proprietário do estabelecimento foram conduzidos, junto com o material apreendido, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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