Motociclista fica ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Motociclista ficou ferido após colisão com um carro no bairro Coramara, em Cachoeiro. Acidente ocorreu nesta terça-feira (15).
Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro na tarde desta terça-feira (15), no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu por volta das 16h25, na região da Rua Mauro Miranda Madureira.
Segundo o registro da Guarda Civil Municipal, uma equipe realizava patrulhamento preventivo quando encontrou o acidente e iniciou o controle do trânsito para permitir o atendimento das vítimas com segurança.
Leia mais: Piloto de 22 anos morre em acidente durante trilha no Espírito Santo
O motorista de um Fiat Uno relatou aos agentes que seguia pela Avenida Mauro Miranda Madureira, sentido BNH, quando iniciou uma conversão à esquerda para acessar uma rua lateral.
Durante a manobra, ocorreu a colisão com uma motocicleta Honda Fan 160, que, conforme o registro, seguia no sentido BNH/Centro.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão. Ele já recebia atendimento quando os agentes chegaram ao local, o que impediu a equipe de colher naquele momento a versão dele sobre o acidente.
O boletim informa que os envolvidos receberam socorro. Após a chegada da Polícia Militar, a ocorrência de trânsito foi repassada para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726