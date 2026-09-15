Motociclista fica ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro na tarde desta terça-feira (15), no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu por volta das 16h25, na região da Rua Mauro Miranda Madureira.

Segundo o registro da Guarda Civil Municipal, uma equipe realizava patrulhamento preventivo quando encontrou o acidente e iniciou o controle do trânsito para permitir o atendimento das vítimas com segurança.

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O motorista de um Fiat Uno relatou aos agentes que seguia pela Avenida Mauro Miranda Madureira, sentido BNH, quando iniciou uma conversão à esquerda para acessar uma rua lateral.

Durante a manobra, ocorreu a colisão com uma motocicleta Honda Fan 160, que, conforme o registro, seguia no sentido BNH/Centro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão. Ele já recebia atendimento quando os agentes chegaram ao local, o que impediu a equipe de colher naquele momento a versão dele sobre o acidente.

O boletim informa que os envolvidos receberam socorro. Após a chegada da Polícia Militar, a ocorrência de trânsito foi repassada para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

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