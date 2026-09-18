Briga por suposta traição termina com atropelamento em Cachoeiro

Uma ocorrência envolvendo ameaça com faca, invasão de residência e atropelamento mobilizou a Polícia Militar no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (17) e terminou com um dos envolvidos ferido e levado para atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, o morador relatou que, por volta das 4h, um homem teria entrado em sua casa portando uma faca e feito ameaças de morte. Ainda conforme o relato, a motivação seria a suspeita de que o morador mantinha um relacionamento com a esposa do outro envolvido.

Leia mais: VÍDEO | Motociclista na contramão bate em viatura no Espírito Santo

Durante o confronto, o morador conseguiu retirar a faca das mãos do homem. Preocupado também com a segurança da esposa grávida, ele teria conseguido retirar o suspeito da residência.

Na sequência, o morador entrou em um carro e deixou o local, enquanto o outro homem permanecia do lado de fora do veículo. Segundo a versão apresentada à polícia, durante o trajeto houve um novo desentendimento e o homem teria arremessado uma pedra para dentro do automóvel.

O motorista afirmou que, logo depois, acabou atropelando o outro envolvido e retornou para casa. Policiais fizeram buscas pela região e localizaram o homem sentado em uma calçada, com ferimentos nas pernas, joelhos, cabeça e em um dos dedos.

Aos policiais, ele confirmou que havia ido até a residência por causa da suspeita de envolvimento entre sua esposa e o morador. Ele foi encaminhado para a UPA do Marbrasa e, após atendimento, ficou em observação médica por causa dos ferimentos e de uma pancada na cabeça.

A faca apresentada como utilizada durante a ocorrência foi apreendida e encaminhada à delegacia. O homem ferido permaneceu sob escolta policial, enquanto o outro envolvido também compareceu ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro para prestar depoimento. O caso ficou sob análise da autoridade policial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui